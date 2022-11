Cum alegi cutia de bijuterii?

Suntem în totalitate de acord și dacă ar fi după noi, am face următoarea recomandare: este mult mai bine să porți bijuteriile cât de des se poate, în loc să le păstrezi ca să le porți doar la ocazii speciale. Sunt însă situații în care nu ar trebui să le porți, cum ar fi la piscină, unde clorul din apă ți le pote deteriora sau în timp ce lucrezi în grădină, unde îți poți zgârâia cu ușurință bijuteriile sau atunci când faci activități de forță care te fac să transpiri, transpirație care îți poate afecta bijuteriile, mai ales pe cele de argint.

În toate aceste situații, cel mai bine este să nu porți bijuterii și să le păstrezi într-un loc sigur. În mod ideal, ar fi bine să ai o cutie de bijuterii în acest scop. Casetele de bijuterii sunt cumpărate în special pe baza designului, adică cum arată. Cutia de bijuterii ar trebui, în același timp, să-ți protejeze bijuteriile. Cutia de bijuterii ideală ar trebui să fie și frumoasă – să se ridice la înălțimea bijuteriilor tale, dar și practică – să le și protejeze. Având în vedere aceste detalii, iată câteva sfaturi despre cum să-ți alegi cutia de bijuterii potrivită.

Pentru cine este cutia de bijuterii?

În primul rând, cui vrei să oferi această cutie de bijuterii? Ție? Unui copil? Unui adult? Unui prieten de familie sau unei prietene speciale? Copiilor, de exemplu, le plac, de obicei, cutiile de bijuterii care au lumini sau cele muzicale. Pentru cineva care are o mulțime de bijuterii și are nevoie de o casetă practică, care are suficient loc pentru bijuterii, ar fi bine să alegi o cutie cu mai mutle compartimente sau cutiile de bijuterii care se pot pune una peste alta.

Ce formă îți dorești?

Alt criteriu este forma cutiei de bijuterii. Cele mai obișnuite forme pentru cutiile de bijuterii sunt cele dreptunghiulare, ovale, rotunde sau pătrate. Pe lângă acestea, sunt mutle alte opțiuni de unde poți să alegi, cum ar fi cutiile de bijuterii în formă de diamant, inimă sau scoică. Cu toate că cele în formă specială pot atrage mai mult atenția, cele cu formă standard sunt, de cele mai mutle ori, mai încăpătoare, deci mai practice.

Fii atent(ă) la material

Apoi, fii atent(ă) și la material. Pentru interiorul cutiei de bijuterii, recomandarea noastară este ca poți avea în vedere și alte materiale decât catifeaua. Mătasea sau bumbacul sunt, de asemenea, acceptate și foarte populare în ultimul timp. Cel mai important lucru, când e vorba de interior, este ca materialul să fie moale, astfel încât să se evite zgârâierea bijuteriilor. Pentru cutie, lemnul sau pielea sunt cea mai bună opțiune. Sunt materiale durabile și îți protejază bijuteriile. Cutiile de bijuterii din sticlă sunt o altă opțiune. Acestea pot fi de diferite dimensiuni, iar designul lor este relativ simplu, incluzând un singur compartiment. Acestea pot fi niște cadouri potrivite de Craciun pentru femei, pentru că sunt atrăgătoare, dar sunt mai fragile decât alte tipuri de cutii de bijuterii, deci nu sunt cea mai bună opțiune pentru depozitarea bijuteriilor pe termen lung.

Care este dimensiunea de care ai nevoie?

Dimensiunea cutiei de bijuteri este un alt factor important. Cauți o cutie de bijuterii pentru un singur tip de bijuterii sau vei depozita mai multe tipuri împreună. Dacă ai multe bijuterii și le vei păstra pe toate împreună, ai nevoie de o cutie mai mare, cu mai multe compartimente și un loc pentru coliere. Sau, poate ai mai multe inele – atunci ai nevoie de o cutie de bijuterii cu locuri speciale pentru inele. Sau poate ai multe bijuterii mici, cum ar fi cercei sau brățări. În cazul acesta, alege o cutie de bijuterii cu multe compartimente mici, care te vor ajuta să-ți organizezi mai bine bijuteriile. Și apoi, mai isunt încuietorile – vrei să poți să-ți încui cutia de bijuterii? Unii preferă cutia de bijuterii cu cheie, pentru a adăuga un plus de protecție bijuteriilor față de ochii curioși ai copiilor, care pot crede că bijuteriile sunt jucării sau un accesoriu potrivit și pentru ei. Încuietrile sunt bune, de asemenea, dacă ai de gând să călorești și să iei cu tine bijuteriile în călătoriile tale.