Cum ALEGEM jantele la maşină – Sfaturi Utile!

Cum ALEGEM jantele la masina – Sfaturi Utile !

Esti in cautare de jante pentru masina ta?

O alegere inspirata in ceea ce priveste jantele pentru masina ta nu tine doar de aspectul estetic al acestora. Ele pot influenta mult mai multe aspecte care tin de buna functionalitate a masinii, inclusiv consumul de combustibil, in cazul in care greutatea jantelor este prea mare.

Numarul de prezoane al jantelor

Numar prezoanelor este deosebirea cea mai evidenta intre jante, fiecare model in parte avand o dispunere diferita. Aceasta caracteristica este specificata printr-un marcaj conventional, de tipul 5×100 unde 5 face referire la numarul de prezoane montate pe janta, iar 100 la diametrul cercului pe care sunt amplasate prezoanele

Piata ofera si jante cu o dispunere dubla a numarului de prezoane, in aceste situatii jantele fiind compatibile cu mai multe tipuri de masini.

Daca sunteti nehotarat si nu stiti ce sa alegeti, puteti incerca sa cumparati jante din aliaj sau tabla de la Vadrexim, veti primi aici toate explicatiile de care aveti nevoie.

Faceti alegerea jantelor in functie de anotimp!

Jante pentru vara

Pentru sezonul de vara va recomandam jantele fabricate din aliaj in defavoarea celor din tabla, cu un diametru si latimea mai mare, cu anvelopa de sezon pentru un demaraj superior, o franare mai rapida si cresterea stabilitatii. Jantele indicate pentru vara au urmatoarele beneficii:

– Greutate mai mica;

– Durabilitate mai mare,

– Din punct de vedere estetic sunt mult mai aratoase.

Jante pentru iarna

Jantele de otel sunt intotdeauna cea mai inspirata alegere pentru sezonul rece. Recomandam jante din otel cu o anvelopa cu latime redusa si talon mare, pentru aderenta. Avantajul principal al acestui tip de jante este intretinerea usoara.

Etapele de urmat pentru a alege jantele potrivite:

– Alege design-ul jantei si finisajele dupa placul tau: fie ca sunt fabricate din aluminiu forjat, cu finisaje cromate sau din aluminiu polizat, piata iti ofera o intreaga gama de modele cu diferite finisaje

– Stabileste numarul gaurilor de prindere si distanta dintre prezoane;

– Fii atent la dimensiunile omologate ale anvelopelor. Daca doresti sa montezi jante cu latimi diferite, tine cont de specificatiile producatorului.

Important de stiut atunci cand achizitionezi jante.

Aspectele tehnice de cunoscut pentru a alege cele mai bune jante nu pot fi omise. Important este sa cunosti toate detaliile unei jante, ca sa poti fi sigur ca aceasta se potriveste pentru masina ta, iar mai apoi stabileste design-ul jantei in cauza.

Roata masinii

Rotile complete ale unui vehicul sunt compuse din jante, cauciucuri, in unele cazuri camera de aer si valva de umflare.

Jantele

In marea majoritate a cazurilor , jantele sunt fabricate fie din aluminiu fie din metal sudat. In anumite cazuri mai speciale, jantele pot fi produse din magneziu sau chiar si din carbon, lucru dorit pentru a diminua greutatea acestora.

Jantele forjate sunt cele mai calitative si mai cunoscute, oferind un grad ridicat de rezistenta, logevitate si au un echilibru superior, datorat densitatii aliajului din care sunt fabricate.

OEM vs Aftermarket in materie de jante

Jantele OEM ( Original Equipment Manufacturer) sunt jantele originale, realizate de producatorul masinii in cauza, iar de cealalta parte vorbim despre jantele aftermarket, produse de diferite firme care au ca subiect de productie piese auto, dar nu au afiliere directa cu marii producatori de masini.

Recomandarea noastra este sa ramaneti la jantele originale ale masinii OEM, dar in situatiile in care bugetul nu permite o astfel de investitie aveti in plan secundar achizitia jantelor aftermarket. Mai multe informatii despre jante puteti citi aici.

Sursa foto: Vadrexim