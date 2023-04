Culori naturale pentru ouăle de Paști

Înainte de toate trebuie să alegi ouăle. Atunci când mergi la cumpăraturi, ai două variante: ouă albe sau roșiatice. Foarte indicate pentru vopsit sunt ouăle albe, pentru că pe acestea se prinde cel mai bine culoarea. Foarte bune sunt și cele cu coajă gălbuie (crem), culoarea specifică ouălor de casă, ouă care pe lângă un aspect estetic final deosebit au calități nutritive și gust superioare celor din comerț. Degresarea ouălor este obligatorie. Dacă nu știați încă, ouăle sunt acoperite cu un strat natural extrem de subțire de grăsime care, fie împiedică vopseaua să se atașeze de coaja oului, fie lasă pete inestetice pe oul vopsit. Spălați cu apă călduță, folosind un burete nou și foarte puțin detergent de vase diluat, înainte de a le pune la fiert. Atunci când puneți ouăle la fiert, ele trebuie sa fie la temperatura camerei și așezate într-o cratiță în care punem apă rece. Se adaugă puțină sare și câteva linguri de oțet. Ouăle trebuie să fiarbă la foc mic, timpul de fierbere fiind de aproximativ șapte-opt minute după ce apa fierbe. Nu fierbeți niciodată ouăle direct în vopsea, mai ales dacă folosiți vopsele chimice! Pentru prepararea vopselei, fierbeți apa, în care puneți două linguri de oțet, praful sau soluția lichidă și oprim focul; abia apoi adaugi ouăle pe care le lași aproximativ cinci minute, în funcție de fiecare vopsea în parte și de intensitatea culorii pe care o dorim în final. Există vopsele lichide care se dizolvă direct în apa rece, fără a necesita fierbere. Dacă nu vrei să utilizezi vopsele sintetice, atunci mergi pe metode străvechi de vopsire (plantele se fierb bine și se lasă la macerat câteva ore) și poti fierbe oul în amestecul din plante, astfel: pentru galben – maroniu: folosiți coji de ceapă, pentru verde – urzici și spanac, pentru albastru – varza rosie, pentru verde-galbui – planta de drobuș, bej: muguri de plop ori de nuc, pentru roșu: frunze de măr sălbatic, bucăți de sfeclă, coji de ceapă roșie, coji de ceapă galbenă pentru un roșu închis – culoarea reprezentativă a oului de paște. Dacă nu vrei ca ouăle să fie în culori uni, atunci poți aplica metodele bunicii pentru a le aplica diverse modele astfel: frunze de leuștean, pătrunjel și orice frunză care are un model frumos; pe acestea le lipești pe oul nevopsit, iar apoi introduci oul în tifon sau o bucată de ciorap de damă, îi legi la capete; abia apoi introduci oul în vopsea; poți sa achiziționezi hârtie creponată pentru a transforma ouăle într-un fascinant val de culori; se utilizează la fel ca în cazul frunzelor: se taie hârtia, se leagă și apoi se introduce in apă fierbinte. Poți picta ouăle, folosind vopsele speciale. Pentru ca ouăle sa fie strălucitoare, ultimul pas în vopsirea lor este luciul, pe care îl aplici cu un disc de bumbac (vată) imediat ce le-ai scos din vopsea, folosind fie ulei de floarea soarelui, fie puțină untură.

M.S.