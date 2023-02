Cu ce se droghează toxicomanii din Sălaj? Canabisul, printre drogurile preferate

Da, consumul de droguri a devenit o problemă și în Sălaj, un județ pe care, până acum cinci sau zece ani, toți îl știam ca fiind unul liniștit, cu oameni fără probleme de comportament, cu tineri așezați. Situația s-a schimbat, iar pentru mulți tineri, adrenalina oferită de consumul de alcool și tutun nu mai este suficientă, iar unii apelează la droguri.

Raportul aferent anului 2021 al Agenției Naționale Antidrog prezintă un studiu național potrivit căruia 10,7 la sută dintre românii chestionați, cei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani, au consumat cel puţin un tip de drog ilicit de-a lungul vieţii, în timp ce 6 la sută dintre ei au consumat și în ultimul an, iar 3,9 la sută au consumat şi în ultima lună. Faţă de studiul anterior, se observă creşteri pentru toate cele trei tipuri de consum, însă cea mai importantă se evidențiază în cazul consumului din ultima lună, a cărui rată de creştere este de 2,2 ori, date valabile la nivel național. Potrivit aceluiași studiu, în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-34 ani, valorile înregistrate pentru cele trei tipuri de consum sunt mai mari faţă de cele observate în rândul populaţiei generale, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii fiind observat la 16,9 la sută dintre aceştia, consumul în ultimul an la 10 la sută dintre ei, iar consumul în ultima lună la 6,6 la sută. Faţă de studiul anterior, şi în cazul acestui grup populaţional se observă creşteri pentru toate cele trei tipuri de consum, însă cea mai importantă este în cazul consumului din ultima lună, a cărui rată de creştere este de 1,4 ori. La nivel naţional, în rândul elevilor de 16 ani, consumul oricărui tip de drog ilicit de-a lungul vieţii, conform metodologiei internaţionale a studiului ESPAD 2019, este de 9,5 la sută, în timp ce consumul oricărui tip de drog ilicit în ultimul an a fost declarat de 9 la sută dintre elevi. Deşi, faţă de studiul anterior din anul 2015 se observă o scădere cu 12 procente a proporţiei celor care declară consumul oricărui tip de drog de-a lungul vieţii, valorile foarte apropiate ale celor două tipuri de consum indică o rată crescută a celor care, după un consum experimental de droguri, aleg să continue acest tip de comportament.

O luptă tot mai grea

În același raport aferent anului 2021, Sălajul figurează pe lista județelor cu risc mediu în privința consumului de droguri. La canabis, Sălajul este pus pe lista județelor cu 10 până la 25 de cazuri de urgență, iar la substanțe psihoactive, județul nostru figurează cu 1 până la 24 de cazuri de urgențe într-un an. E mult, e puțin, rămâne de văzut, dar cert este că în Sălaj nu există deocamdată un centru pentru toxicomani, iar polițiștii parcă descoperă tot mai mulți sălăjeni care se droghează, iar apoi conduc pe drumurile publice. Desigur, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Sălaj a crescut numărul campaniilor de prevenire și combatere a consumului de droguri, un fenomen care nu poate fi eradicat fără implicarea tuturor factorilor importanți din societate: familie, școală, autorități, consumatori etc.

