Continuăm campania de recrutare şi selecţie pentru rezervist voluntar

Până la data de 25.08.2023, Ministerul Apărării Naționale face înscrieri pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar ân rezervă, în calitate de reservist voluintar, în Armata României.

La nivel național, sunt disponibile un număr de 2187 locuri dintre care 50 locuri în unitățile militare dislocate pe raza județului Sălaj: 9 ofițeri, 1 maistru militar, 10 subofițeri, 30 soldați gradați rezerviști voluntari.

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, dacă optează pentru cadre militare rezerviști voluntari (ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri), respectiv între 18 și 50 de ani, dacă optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari.

Începând cu anul 2021, Statutul rezerviștilor voluntari a fost îmbunătățit, principalele beneficii asigurate fiind:

– remuneraţie acordată în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, în cuantum de 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

– indemnizație de instalare – compusă din solda de funcţie, gradații, solda de comandă și solda de grad;

– eliminarea obligației privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situația nesemnării sau nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilității repartizării în funcție, fără a mai susține probele de selecție, a rezerviștilor proveniți din cadre militare în activitate și soldați/gradați profesioniști, în primul an de la trecerea în rezervă.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

– actele de identitate, în original şi în copie;

– certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;

– acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competente dobândite în viața civilă, în original şi în copie;

– permisul de conducere valabil, eliberat de către autoritățile române, în original şi în copie, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează, presupune conducerea tehnicii specifice;

– livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

Se pot înscrie cetăţeni cu sau fără pregătire militară.

Au început înscrierile pentru admiterea în învățământul POSTLICEAL militar de formare a maiștrilor militari și subofițerilor in activitate – SESIUNEA A II-A ( august 2023) !!!

– până la data de 18.08.2023 – înscrierea candidaţilor

– 9 – 21.08.2023 susţinerea probelor de selecţie aptitudinală în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Alba Iulia, conform precizărilor primite de la personalul recrutor;

– 24.08.2023 – finalizarea dosarelor candidaţilor

– 31.08.2023 – admiterea pentru programele de studii postliceale pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi subofiţerilor.

Școala Militră de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ,,Basarab I”

– Tancuri/comandant și mecanic conductor tancuri și blindate pe șenile – 69 locuri;

– Sprijin logistic/Auto – 139 locuri;

– Geniu/Geniu – 99 locuri.

Pentru toate locurile neocupate necesită deținerea permisului de conducere categoriile B și C.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ,,Traian Vuia”

– Aviație/operator (calculator) trafic aerian – 6 locuri;

– Aviație/război electronic în aviație și apărare antiaeriană – 14 locuri.

Pentru locurile rămase neocupate este necesar Certificat medical pentru personal aeronautic militar (INMAS), fie grupa III F pentru operator (controlor) trafic aerian fie grupa IV pentru război electronic în aviație și apărare antiaeriană.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Logistică ,,Gheorghe Lazăr”

– Intendență – 1 loc;

– Administrație – 10 locuri;

– Administrație proprietate imobiliară – 11 locuri.

Se pot înscrie și elevii care susțin examenul de bacalaureat în sesiunea august 2023, cât şi absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în anul 2023.

Până la data concursului de admitere trebuie făcută dovada promovării examenului de bacalaureat.

ATENȚIE: Candidații care au susținut probele de selecție și au fost declarați respinși la probele de verificare a capacității motrice în sesiunea a-I-a de admitere în învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari şi a subofiţerilor pot să se reînscrie în această sesiune.

Pentru mai multe informații, consiliere de specialitate și INSCRIERE, adresați-vă personalului Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Sălaj, situat la adresa Locotenent Colonel Pretorian nr.30, Zalău, telefon: 0260-660964 sau 0745511616, sau pe pagina de Facebook-Centrul Militar Județean Sălaj.

