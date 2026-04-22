Șofer din Sălaj, implicat într-un accident rutier. O femeie a fost transportată la spital

Un sălăjean în vârstă de 41 de ani a fost implicat marți, în jurul prânzului, într-un accident de circulație petrecut în orașul sătmărean Tășnad. Acesta, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de o femeie de 34 de ani, potrivit informațiilor presasm.ro.

În urma impactului, polițiștii rutieri au ajuns la fața locului, iar în urma cercetărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul din Sălaj, distras în timp ce conducea, nu ar fi păstrat o direcție corespunzătoare de mers și a intrat în coliziune cu mașina care se deplasa în fața sa.

În urma accidentului, femeia aflată în mașina din față, care ar fi efectuat o manevră de schimbare a direcției, a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Mai mult, potrivit sursei, ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor care au dus la producerea evenimentului rutier.