COMUNICAT DE PRESĂ

21 Septembrie 2021

Demarează lucrările din județul Sălaj la cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România

Azi, 21 Septembrie 2021 la sediul Consiliului Județean Sălaj în calitate de gazdă, se semnează contractul de lucrări “CL2 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei”, în cadrul programului major de investiții derulat de Compania de Apă Someș S.A. prin POIM 2014-2020, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune. Contractul are o valoare de 60.953.896 lei exclusiv TVA cu o durată de execuție de 22 luni, acesta fiind cel de-al 24–lea contract adjudecat de Compania de Apă Someș S.A. din cele 34 care compun Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM Cluj-Sălaj.

Realizarea aducțiunii Cluj-Sălaj, probabil cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România, se va face prin două contracte de lucrări, aferente județelor Sălaj și Cluj, azi semnându-se primul dintre ele aferent secțiunii aflate pe teritoriul județului Sălaj.

Lungimea totală a aducțiunii principale Cluj-Sălaj va fi de 164 km, din care secțiunea care se va realiza prin acest contract va fi în lungime totală de 68,447 km, împărțită în 15 tronsoane. Traseul aducțiunii de pe teritoriul județului Sălaj va trece prin unitățile administrativ-teritoriale ale celor patru municipii și orașe – Zalău, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Jibou, precum și pe raza comunelor Bălan, Surduc, Someș Odorhei, Sălățig, Hereclean, Vârșolt, Crasna și Pericei.

Aducțiunea Cluj-Sălaj va avea rolul de a crește semnificativ nervura sistemului regional centralizat deservit de Compania de Apă Someș S.A., va elimina vulnerabilitățile sistemelor deservite de sisteme locale afectate de schimbările climatice, va asigura continuitatea serviciului cu o apă de calitate excelentă provenită din sursa Clujului, respectiv din Stația de tratare Gilău, și va diminua impactul asupra mediului.

Acest contract, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va contribui semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, la reducerea costurilor prin eficientizarea operării precum şi la eliminarea vulnerabilităților prezente ȋn particular ale sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările climatice.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș S.A., iar restul de 1.82%

este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populaţiei în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).