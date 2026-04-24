Circulație restricționată pe drumul spre Cluj

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj informează că în noaptea de 25/26 aprilie 2026, între orele 21 – 6, circulația rutieră va fi închisă temporar pe DN1F (E81), pe sectorul cuprins între km 31+300 – km 31+510, în zona localității Mihăiești.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de montare a grinzilor la pasajul care va supratraversa DN1F, în cadrul proiectului Autostrada Transilvania (A3), subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești.

Circulația va fi închisă în reprize de câte 20 de minute, alternând cu perioade de deschidere, în funcție de intensitatea traficului. La capetele sectorului de drum vor fi amplasate bariere și indicatoare rutiere specifice. Polițiștii rutieri vor sprijini desfășurarea măsurii. Va fi permisă circulația autovehiculelor cu regim de prioritate, sub supraveghere.

