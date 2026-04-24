S-a demarat reorganizarea teritorială a administraţiei fiscale

Procesul de reorganizare al Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a început şi va duce la desfiinţarea unui număr important de sedii fiscale locale, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, reforma vizează transformarea instituţiei într-una digitalizată şi eficientă, capabilă să colecteze mai bine veniturile la buget şi să ofere servicii moderne contribuabililor.

„ANAF nu putea rămâne o instituţie ineficientă la nesfârşit. Am demarat reorganizarea teritorială a administraţiei fiscale – pentru că viitorul fiscalităţii în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susţine bugetul public mai mult decât consumă. Am început, ireversibil, împreună cu preşedintele ANAF, Adrian Nica, un proces amplu de transformare al acestei instituţii – care vizează modul în care statul îşi colectează veniturile şi, mai ales, modul în care îşi respectă contribuabilii”, a scris Alexandru Nazare.

Ministrul a precizat că reorganizarea va fi implementată etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni, şi presupune reducerea numărului de sedii fizice ale administraţiei fiscale.

„concret, procesul de reorganizare va însemna desfiinţarea unui număr important de sedii fiscale fizice – municipale, orăşeneşti şi comunale. nu lăsăm comunităţi fără servicii, ci regândim modul în care acestea sunt oferite: mai puţin prin ghişee fizice ineficiente şi mai mult prin digitalizare şi servicii adaptate anului 2026”, a explicat acesta.

Alexandru Nazare a subliniat că angajaţii nu vor fi concediaţi, ci relocaţi în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscală.

„în acelaşi timp, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate acolo unde este cu adevărat nevoie, în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control”, a menţionat ministrul.

El a adăugat că serviciile pentru contribuabili vor fi asigurate prin deplasarea echipelor ANAF în teritoriu, în colaborare cu autorităţile locale.

„în locul unor sedii fizice costisitoare, echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunităţi pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. de fiecare dată când un primar va solicita asistenţă, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a arătat că, în urma controalelor recente, au fost identificate reţele complexe de fraudă fiscală, ceea ce confirmă necesitatea reformei instituţiei.

„ANAF a identificat reţele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăţi, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare şi utilizarea repetată a insolvenţei pentru a evita plata obligaţiilor. aceste realităţi nu mai pot fi tolerate”, a subliniat acesta.

Obiectivul reformei este crearea unei administraţii fiscale moderne şi eficiente, capabile să reducă evaziunea şi să îmbunătăţească relaţia cu contribuabilii.

„modernizarea înseamnă mai puţină birocraţie, servicii publice digitalizate, mai puţine drumuri inutile şi o utilizare mai bună a banului public”, a mai transmis Alexandru Nazare.

În acelaşi timp, ministrul a subliniat importanţa resursei umane în succesul reformei, menţionând necesitatea atragerii de tineri profesionişti în administraţia fiscală.

„trebuie să atragem în administraţia fiscală oameni tineri, bine pregătiţi, cu energie, care vor să performeze şi să lucreze onest în serviciul public. fără resursă umană de calitate, nicio reformă nu poate avea succes”, a mai scris Alexandru Nazare.

