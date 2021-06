Cinci laptopuri ieftine pentru orice buzunar

Te gândești să cumperi un laptop nou ? Odată cu avansul tehnologiei, beneficiile oferite de acest tip de dispozitiv sunt foarte largi și este ușor să găsești alternative foarte interesante pentru mai puțin de 1.000 de euro.

Dacă ai nevoie de un laptop nou pentru muncă, studiu sau doar pentru a te distra pe internet, atunci există o selecție de laptopuri ieftine perfecte pentru acest lucru și multe altele.

ASUS Chromebook 14″

Laptopul Asus Chromebook este tot ceea ce ai nevoie pentru o muncă de zi cu zi fără probleme. Ecranul său are dimensiuni de 14 inci și rezoluție HD, astfel încât să nu ratezi niciun detaliu. Procesorul său Intel Celeron cu 2 nuclee și până la 2,4 Ghz și RAM de 4 GB fac acest terminal mai mult decât suficient pentru a îndeplini sarcini de birou. Include o placă grafică integrată Intel HD Graphics 500 pentru a putea juca un joc care nu are nevoie de prea multe resurse. Sistemul de operare este Chrome OS și are o capacitate de stocare de 32 GB.

Securitatea este garantată, deoarece acest dispozitiv are configurat antivirus și verificarea pornirii sistemului de operare Chrome, pentru a evita problemele. Dacă intenționezi să împrumuți computerul unui copil, poți configura standarde digitale cu ajutorul aplicației Family Link. Toate aplicațiile Google sunt preinstalate și bateria durează până la 12 ore.

Acer Chromebook 314

Alternativa la ASUS este acest laptop Acer Chromebook 314. Este poziționat ca unul dintre acele laptopuri ieftine preferate de către utilizatorii Amazon. De fapt, între aceasta și prima opțiune există doar câteva diferențe tehnice și o sumă minusculă, astfel că decizia finală poate fi mai mult legată de estetică și de gustul personal.

Vorbim despre un terminal de 14 inci cu ecran HD, procesor Intel Celeron N4020 și placă grafică integrată, în acest caz grafica Intel UHD. Același sistem de operare și aceeași memorie și stocare pentru performanțe foarte bune fără blocare. Acesta pornește în câteva secunde și se actualizează în fundal, astfel încât nimic nu îți încetinește munca. Pentru a comenta alte funcționalități, acesta are conectivitate Bluetooth, mufă pentru căști, difuzoare și port USB 3.0.

Lenovo Chromebook S345

Renumita firmă Lenovo prezintă puternicul său Chromebook S345 cu un șasiu elegant și subțire cu balamale de 180° pentru un confort mai mare. Este un computer simplu, rapid și sigur. Este echipat cu generația a 7-a AMD pentru persoanele care lucrează cu editare video sau foto, și funcționează minunat la gestionarea sarcinilor zilnice. Vine cu sistemul de operare Chrome și bateria durează până la 10 ore.

În acest model, ecranul FHD IPS cu ecran lat cu rame fine te ajută să te bucuri la maximum de emisiuni TV și filme, fără a0ți distrage atenția, iar cea mai bună parte este că poți face clic sau trage fișiere direct de pe ecran. Două porturi USB 3.1 și o mufă de sunet sunt câteva dintre caracteristicile sale de conectivitate.

Huawei MateBook 13

Huawei este relativ nou în lumea laptopurilor, dar în acești ani în care a lansat echipamente, a arătat cum se fac lucrurile bine. Acest Huawei MateBook 13 cu procesor Ryzen este un exemplu deoarece, pe lângă faptul că este din categoria de laptopuri ieftine, este foarte bine echipat.

Îl poți obține în magazinele online. Pe lângă faptul că are un design excelent, este subțire și ușor.

Are un procesor quad-core AMD Ryzen 5 3500U cu 8 fire, plus 8 GB RAM și un SSD de 256 GB. Ecranul de 13 inci are o rezoluție de 2K și ocupă 88% din corp, astfel încât dimensiunea fizică este mai mică decât în mod normal.

Are doar două porturi USB-C și o mufă de 3,5 mm, dar este realitatea cu care trebuie să trăiești cu aceste laptopuri ușoare și subțiri.

Asus VivoBook Flip 14

Acest Asus VivoBook Flip 14 se numără printre acele laptopuri ieftine cu Windows 10 pe care le poți obține chiar acum și care diferă de restul opțiunilor prin ecranul său tactil și decapotabil. Ecranul de 14 inci este tactil și poate fi transformat într-o tabletă.

Acest laptop are un procesor Core i3 de a 10-a generație, 8 GB RAM și un SSD de 256 GB suficient pentru marea majoritate a utilizărilor zilnice sau pentru muncă. De asemenea, este ieftin.

Avantajul acestor laptopuri ieftine convertibile este că, pe lângă faptul că sunt mai subțiri, poți andoca ecranul pentru a-l transforma într-o tabletă sau în modul stand.

Share Tweet Share