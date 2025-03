Cele mai valoroase mărci din lume, în 2025

Mărcile oferă o sursă puternică de valoare companiilor, iar în prezent, valoarea brandurilor, împreună cu alte active intangibile, cum sunt proprietatea intelectuală şi cercetarea şi dezvoltarea (R&D), se situează la un maxim istoric de 80 de trilioane de dolari la nivel global, conform unei analize visualcapitalist.com. Deşi evaluarea acestor active este subiectivă, ele au, în mod clar, un rol foarte important pe pieţele de capital.

Analiza prezintă cele mai valoroase mărci din întreaga lume în 2025, pe baza clasamentului anual realizat de Brand Finance, care a studiat companiile în funcţie de gradul în care brandul a generat profituri pentru fiecare companie, inclusiv pentru filialele acestora. Atributele-cheie examinate includ puterea mărcii, capitalul de marcă şi investiţia în marcă. În total, în acest sondaj au fost colectate 175.000 de răspunsuri la nivel global.

Conform sursei citate, cele mai valoroase cinci mărci din lume, la data de 1 ianuarie 2025, erau: Apple (SUA, 574,5 miliarde de dolari, în creştere anuală cu 11%); Microsoft (SUA, 461,1 miliarde de dolari, +35%);Google (SUA, 413 miliarde de dolari, +24%); Amazon (SUA, 356,4 miliarde de dolari, +15%); Walmart (SUA, 137,2 miliarde de dolari, +42%).

Astfel, în ciuda vânzărilor mai slabe de dispozitive iPhone în 2024, Apple continuă să domine clasamentul, adăugând 57,9 miliarde de dolari la valoarea mărcii sale pe parcursul anului trecut. Giganţii americani de tehnologie şi-au asigurat patru din primele cinci locuri în clasament, probabil datorită de ubicuităţii lor în viaţa de zi cu zi, de la traficul de internet şi instrumentele AI până la achiziţii online şi electronice, potrivit sursei citate. Cu o capitalizare de piaţă de mai multe trilioane de dolari, aceste companii au de multă vreme o popularitate ridicată şi un brand solid, deşi sunt din ce în ce mai contestate de concurenţi chinezi precum TikTok şi Temu. Pe locurile 6-10 găsim următoarele branduri: Samsung Group (Coreea de Sud, 110,6 miliarde de dolari, +11%); TikTok/Douyin (China, 105,8 miliarde de dolari, +26%); Facebook (SUA, 91,5 miliarde de dolari, +21%); Nvidia (SUA, 87,9 miliarde de dolari, +98%); State Grid Corp. (China, 85,6 miliarde de dolari, +20%).

Nvidia a intrat în primele zece mărci după valoare pentru prima dată în 2025, determinată de cererea explozivă pentru cipurile sale AI.

• Nvidia – brandul cu cea mai rapidă creştere din lume

Având în vedere expansiunea tehnologiilor AI, valoarea mărcii Nvidia a crescut cu 98% în 2024, ajungând la 87,9 miliarde de dolari. Aceasta este cea mai mare creştere în rândul celor mai mai valoroase 50 de mărci din lume, notează sursa citată.

Cu o creştere de 45% a valorii mărcii, la 37,9 miliarde de dolari, urmează Chanel (Franţa). De menţionat că parfumul său emblematic, Chanel N°5, a marcat cea de-a 100-a aniversare, generând o consolidare a conştientizării mărcii. Acest lucru a făcut ca Chanel să depăşească Louis Vuitton ca cel mai valoros brand de lux la nivel global, în 2025.

În topul creşterii valorii brandurilor, până la locul 10 mai găsim: Walmart (SUA, +42%, la 137,2 miliarde de dolari); Microsoft (SUA, +35%, la 461,1 miliarde de dolari); Coca-Cola (SUA, +32%, la 46,3 miliarde de dolari); Bank of China (China, +26%, la 63,8 miliarde de dolari); TikTok/Douyin (China, +26%, la 105,8 miliarde de dolari); Hyundai Group (Coreea de Sud, +25%, la 46,3 miliarde de dolari); Uber (SUA, +25%, la 37,2 miliarde de dolari); Google (SUA, +24%, la 413 miliarde de dolari).

• Starbucks şi Tesla – cele mai mari scăderi ale valorii mărcilor

Contrar evoluţiilor mai sus menţionate, companiile americane Starbucks şi Tesla şi-au redus cel mai mult valoarea mărcilor, deoarece nu au mai îndeplinit aşteptările clienţilor, potrivit sursei citate. Pentru lanţul de cafenele Starbucks, preţurile mai mari ale produselor, împreună cu concentrarea pe vânzările bazate pe aplicaţie au atras respingerea din partea clienţilor.

Mai mult, fluctuaţile de la nivelul conducerii companiei i-au afectat reputaţia, aceasta având patru noi CEO în doi ani.

Valoarea mărcii Tesla a scăzut pentru al doilea an consecutiv. În mod special, percepţia publicului despre fondatorul Elon Musk şi scorurile în scădere ale reputaţiei, în special în Europa, au afectat valoarea mărcii Tesla.

Analiza citată arată că Starbucks a pierdut 36% din valoarea mărcii, ajungând la 38,8 miliarde de dolari la 1 ianuarie 2025, iar Tesla – 26%, la 43 de miliarde de dolari. Până la locul 10 găsim Mercedes-Benz (Germania, -11%, la 53 de miliarde de dolari); Shell (Marea Britanie, -10%, la 45,4 miliarde de dolari); Porsche (Germania, -5%, la 41,1 miliarde de dolari); Disney (SUA, -4%, la 44,8 miliarde de dolari); Ping An (China, -3%, la 43,2 miliarde de dolari); Deloitte (SUA, -2%, la 41,1 miliarde de dolari); Costco (SUA, 0%, 48,2 miliarde de dolari); Aramco (Arabia Saudită, 0%, 41,7 miliarde de dolari).

Valorile afişate de sursa citată sunt calcule ale valorii mărcii, care diferă de capitalizarea bursieră. Metodologia de calcul a valorii mărcii este următoarea: puterea mărcii (BSI) x rata redevenţei de marcă x veniturile mărcii. BSI analizează investiţia în marcă, capitalul mărcii şi performanţa acesteia. Rata redevenţei de marcă este determinată în funcţie de sector. În cele din urmă, veniturile prognozate specifice mărcii sunt determinate pe baza proporţiei din veniturile companiei-mamă atribuibile mărcii în cauză. Valoarea mărcii în sine este actualizată la valoarea actuală netă.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

www.bursa.ro

