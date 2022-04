Cele mai bune sfaturi ca să-ţi alegi rochia de mireasă în funcţie de personalitatea ta!

Cea mai potrivita rochie de mireasa este cea care-ti imbraca perfect forma corpului,

dar si cea care evidentiaza personalitatea proprie. Asta face ca experienta alegerii unei rochii de mireasa sa fie unica pentru fiecare femeie in parte, la fel ca si modul in care aceasta o evidentiaza cu gratie si stil.

Astazi vrem sa-ti dezvaluim secretele tipurilor rochiilor de mireasa si cum poti sa le alegi si tu cu usurinta atunci cand mergi la proba, tinand cont de personalitatea proprie.

Cum sa-ti alegi rochia de mireasa in functie de personalitate?

Rochia tip sirena

Esti o persoana indrazneata, lipsita de prejudicii cand vine vorba de propria persoana sau de ceea ce cred ceilalti? Daca raspunsul este afirmativ, atunci o rochie mireasa sirena, cu formele corpului extrem de accentuate si volum in partea inferioara, este fix ceea ce ai nevoie ca sa pasesti si mai increzatoare catre altar. Poti opta pentru o rochie tip sirena cu decolteu adanc sau decolteu sub forma de inima, pentru a-ti oferi si o alura romantica.

Rochia stil printesa

Fiecare femeie viseaza inca din copilarie la rochia tip printesa, aceasta fiind enigmatica pentru marea majoritate. Ea se potriveste excelent cu personalitatile romantice, inocente, feminine si gratioase, care vor sa arate in ziua nuntii lor precum vedetele de la Hollywood care le inspira sau precum personajele principale din filmele si serialele cu printese sau regine.

Rochii din satin

Femeile delicate, cochete in acelasi timp, cu o personalitate usor indrazneata sau cele mai timide, s-ar putea regasi intr-o rochie din satin. Atingerea materialului fin si placut cucereste inca de la primul contact, evidentiind cu succes feminitatea in ziua cea mare. Vei gasi nenumarate variatii de rochii din satin pe bestbride.ro, unele mai “cuminti” si mai discrete in ceea ce priveste expunerea anumitor parti ale corpului sau ale pielii, iar altele la polul opus.

Rochii de mireasa din dantela

Miresele boeme, romantice, se vor regasi intotdeauna intr-o rochie din dantela, stil care deja face inconjurul lumii. Nici nu se poate altfel tinand cot ca, o astfel de rochie ofera eleganta, nu se demodeaza niciodata si exista atat de multe optiuni incat, fiecare mireasa isi poate alege o rochie de mireasa din dantela care sa completeze fiecare aspiratie, fiecare detaliu important care trebuie sa fie prezent pe rochia ei, pentru a se simti confortabila si increzatoare in proprie piele, atunci cand isi leaga destinele de alesul vietii: croi sirena, croiala A-line, umeri goi, rochie 2 in 1 cu dantela.

Rochii de mireasa din brocard

Rochia de mireasa din brocard este o alegere demna pentru orice regina sau pentru o femeie impunatoare, libertina, pretentioasa si increzatoare, care este greu de multumit. Cu o astfel de rochie, orice mireasa va face senzatie prin aparitia ei in fata alesului inimii si a invitatilor, acest model ajutand-o sa se exprime mai usor prin intermediul materialelor si a detalliilor extrem de fine.

Rochii de mireasa din matase

Romantismul absolut si gratia pot fi exprimate la cele mai inalte standarde prin intermediul unei rochii din matase. Desigur, daca iti doresti sa optezi pentru o rochie fina si simpla, clasica, fie pentru o rochie vintage inspirata din nuntile de odinioara, cu o rochie de mireasa din matase vei face furori. Ele pot completa cu succes chiar si personalitatile libertine, femeile romantice si minimaliste, precum si pe cele cu un caracter puternic.

Bineinteles, cate personalitati feminine se gasesc in lume, tot atatea rochii de mireasa vei gasi pe Best Bride, locul de unde iti poti achizitia o rochie de mireasa perfecta, care sa corespunda cu toate cerintele tale. Odata ce ti-ai ales modelul potrivit, descopera si cum se aseaza pe tine, facandu-ti o programare online, in showroom-ul Best Bride.