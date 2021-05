Ce bijuterii de argint se poartă vara aceasta

Dupa multe luni de asteptare, a venit in sfarsit momentul sa ne luam ramas bun de la garderoba de iarna si sa sunam din clopotel in noul sezon cu accesoriile preferate pentru perioada calda a anului, inclusiv sa ne alintam cu seturi noi de bijuterii de argint.

O bijuterie frumoasa iti poate transforma complet aspectul si poate adauga putina stralucire garderobei tale. Indiferent daca creezi o tinuta informala de zi, te imbraci pentru birou sau pentru o seara alaturi de prieteni, minunatele bijuterii din argint sunt accesoriile care iti pot completa tinuta intr-un mod miraculos.

Ce bijuterii argint purtam vara aceasta?

Bijuterii colorate

Una dintre cele mai mari tendinte din acest an sunt bijuteriile colorate. Bijuteriile stralucitoare si indraznete sunt peste tot in acest moment, multe marci mari de moda alegand sa foloseasca bijuterii colorate in colectiile lor.

Bijuteriile pline de culoare sunt in tendinte pentru sezonul estival, facand acum momentul perfect pentru a-ti colora tinuta adaugand cateva accesorii vesele. Colierele, cerceii si bratarile vibrante si indraznete sunt completari fantastice pentru orice tinuta si te vor face sa radiezi in multime.

Cercei in forma de cerc

O alta tendinta obligatorie in materie de bijuterii sunt cerceii cerc; acest accesoriu indraznet revine in 2021 cu noi forte si inspiratii.

Cercurile se potrivesc cu orice tinuta si pot fi purtate in diverse setari sociale. Ei pot accesoriza o tinuta eleganta sau pot adauga un pic de glamour unei tinute casual.

Coliere si chokere suprapuse

Pentru vara 2021 multe femei aleg colierele si chokerele suprapuse. Acestea ofera un look indraznet si atragator, si pot fi purtate cu orice tinuta. Detinerea mai multor coliere de acest gen iti vor face anotimpul cald mai vesel ca tu sa te poti simti mandra si atragatoare.

Inele si bratari suprapuse

Vara aceasta se poarta cu indrazneala bratarile suprapuse si mai multe inele pe aceeasi mana. Cum le asortezi si cate decizi sa imbraci tine doar de dispozitia ta si modul in care vrei sa te afirmi. Surprinde in nuante vesele tot ceea ce simti in suflet si ofera celorlalti o priveliste demna de a fi admirata!

Nu ezita sa te afirmi vara aceasta purtant bijuterii de argint si fii speciala in orice tinuta. Avantajul este ca primesti orice bijuterie de la Ioana Preda, iar transportul este complet gratuit luna aceasta! Profita de aceasta oferta si bucura-te de zilele calde ale sezonului estival.