Ce avantaje îți oferă o agenție de SEO?

Atunci când vrei să crești în mediul online trebuie să înveți să faci seo sau să apelezi la o agenție de SEO care să te ajute. Daca vrei să fii pe cont propriu vă trebui să înveți ce este optimizarea SEO și cum funcționează SEO astfel încât să poți implementa corect campaniile.

O agenție de SEO se ocupa de modul în care site-ul tău se prezinta pe internet off-page

Pentru că o mare parte din succesul unui site web se bazează pe optimizarea off-page, echipa de SEO cu care lucrezi vă analiza și implementa un mod optim de a te prezenta online, prin elementele care nu sunt pe site-ul tău. După ce site-ul tău este analizat on-page, compania de SEO vă analiza ce se spune despre tine în mediul online, găsind mențiuni despre site-ul tău pe internet și verificând modul în care aceste mențiuni pot fi ajustate în favoarea ta. Daca apar recenzii negative, compania de SEO este cea care te ajuta să oferi un răspuns corect astfel încât să poți interacționă cât mai bine cu persoanele care iau contact cu brandul tău. O atitudine cât mai echilibrata în raport cu clientul, chiar și atunci când acesta are reclamații, te vă ajuta să iți crești credibilitatea în fata tuturor celor care citesc recenziile și care sunt interesați de serviciile și produsele tale. În absenta unei agenții colaboratoare vă trebui să citești sfaturi practice de SEO, să înveți cum se face o strategie și să cunoști termeni generali precum SEO on page și SEO Off Page, dar și termeni ceva mai specifici așa cum sunt cei rezultați din analiza site-ului.

Cu ajutorul unei agenții de SEO obții mai multa vizibilitate

În urma analizei site-ului tău, agenția de SEO va determina care sunt cele mai bune metode de promovare pentru a obține mai multa vizibilitate și, implicit, mai mulți clienți. Agenția poate utiliza tehnici de SEO local pentru a te ajuta să obții o poziție mai buna în rezultatele căutărilor pentru termeni locali. De asemenea, agenția este cea care te ajuta să stabilești o poziție credibila pe piață cu ajutorul materialelor publicate în mediul online. Advertorialele, articolele publicate pe blogul propriu, comunicatele de presa și alte astfel de materiale de promovare, vor fi analizate cu mare atenție pentru că rezultatul final să te plaseze în topul căutărilor și să iți construiască o imagine pozitiva.

Colaborând cu o agenție de SEO ești mereu în pas cu schimbările din mediul online

Google, spre exemplu, aduce periodic schimbări în modul de indexare și în factorii de rankare, ceea ce înseamnă că atunci când vrei să ramai în top și să te menții pe cele mai bune poziții, vă trebui să fii mereu la curent cu aceste schimbări și să le implementezi. O agenție de SEO iți pune la dispoziție specialiști care se documentează permanent, astfel încât să fii mereu în pas cu schimbările aduse de motoarele de căutare modului în care răspund la interogările utilizatorilor și modului în care indexează site-urile și le afișează în SERP.

O agenție de SEO te ajuta să obții trafic constant

Clasarea pe motoarele de căutare pe o poziție buna duce la trafic consistent, iar atunci când ai mai mult trafic, ai mai multe șanse de a obține noi clienți, ceea ce te ajuta la dezvoltarea afacerii tale și la creșterea profitului. Spre deosebire de e-mail marketing și de marketing pe rețelele de socializare, SEO te ajuta să obții inclusiv trafic recurent și pasiv, iar acest lucru se întâmplă pentru că rețelele de socializare funcționează cu ajutorul conținutului proaspăt, în timp ce e-mailurile pot fi doar marcate că citite, pot fi uitate sau pot fi trimise direct în spam fară a fi deschise.

Având în vedere toate aceste informații, putem spune că o agenție de SEO te ajuta atât să obții o imagine cât mai buna în mediul online, analizând toate materialele prin care te promovezi, de la propriul site și până la materialele pe care le publici pe alte site-uri, cât și să te poziționezi cât mai sus în rezultatele pentru căutările utilizatorilor, astfel încât să ai mai multe șanse de a-ți creste portofoliul de clienți și, implicit, profitul.