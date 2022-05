Către directorul DSVSA și organele abilitate

Subsemnații, consilieri in cadrul DSVSA SALAJ, am luat la cunoștință cu profundă și legitimă indignare de conținutul articolului “Ministerul Agriculturii, ANSVSA și Curtea de Conturi, laudă activitatea directorului DSVSA Sălaj, Mircea Martin” apărut pe un site local.

Avȃnd ȋn vedere cele de mai sus, ne simțim îndreptățiți să facem următoarele precizări:

I. Ȋn primul rȃnd este necesar să explicăm opiniei publice contextul ȋn care a apărut acest articol. Articolul la care facem referire este parte a unei campanii de promovare a directorului executiv al DSVSA SALAJ, făcută pe bani publici așa cum reiese din documentul de achiziție de pe SEAP.

II. Referitor la articol, ca notă generală, acesta este scris ȋntr-un mod neprofesionist, cu multe erori și date neadevărate (unele, adăugate dinadins pentru ca, ulterior, anumite persoane care au furnizat datele ziariștilor să se poată disculpa tocmai cu motivul acestor date eronate). Astfel, de exemplu, Ministerul Agriculturii nu a efectuat vreodată controale la DSVSA SĂLAJ, iar evaluarea conducătorului instituției DSVSA Sălaj nu a fost efectuată de către actualul Președinte al ANSVSA, acesta fiind numit ȋn funcție ȋn luna noiembrie 2021. Evaluarea aferentă anului 2021 a fost efectuată de catre fostul Președinte cu rang de secretar de stat (vȃnător și prieten vechi al directorului executiv), evaluare „deosebit de obiectivă„ care, pentru acesta, a sfidat pȃnă și legile justiției, prin faptul că nu a pus ȋn aplicare HOTĂRȂREA ICCJ – DEFINITIVĂ ȘI EXECUTORIE (1520/11.03.2020) , – conflict de interese/incompatibilitate – constatate de Agentia Națională de Integritate (https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=2312), ȋn care directorul executiv a primit interdicția de a mai ocupa o funcție publică pe o perioada de 3 ani și fără să țină cont de Raportul transmis de Curtea de Conturi unde era acuzat de management defectuos și de alte ȋncălcări grave ale legislației ȋn vigoare.

III. Controlul echipei de audit de la ANSVSA a fost realizat sub atenta “supraveghere” a directorului executiv DSVSA SALAJ, care, deși ȋn acea perioadă se afla în concediu de odihnă, a fost prezent la sediul DSVSA SĂLAJ, ȋn fiecare zi în care reprezentanții ANSVSA au efectuat ”verificari”, purtȃnd permanent discuții cu aceștia. Raportul de audit nu a fost adus la cunoștința celor ȋn drept și cu toate acestea a fost furnizat presei.

IV. Cei patru angajați enumerați ȋn articol erau cinci

Este lipsă totala de profesionalism, ca ȋn calitate de director executiv al DSVSA Sălaj, să susții faptul ca Legea Achizițiilor face parte din legislatia specifică a medicilor veterinari sau inginerilor de industrie alimentară care au fost nominalizați ȋn comisia de evaluare. Din comisia de evaluare lipsesc reprezentanții serviciului/compartimentului/biroului economic, juridic și a celui de achiziții.

V. Privitor la blocarea activității comisiei de atribuire a contractelor de concesiune (în valoare de zeci de milioane de euro) de către cele 5 persoane enumerate ȋn articol, acestea nu au făcut decȃt să respecte cadrul legal, semnalȃnd diferite aspecte care ori ȋncălcau legislația, ori erau la limita ei și toate acestea datorate deciziilor tendențioase de nominalizare a membrilor comisiei de evaluare cu ȋncălcarea prevederilor referitoare la incompatibilități și intervenției permanente a directorului executiv al DSVSA SĂLAJ, asupra unor membrii din comisia de evaluare prin ȋntreruperi periodice ale lucrărilor comisiei de evaluare și „chemarea” la discuții a președintelui comisiei și a secretarului comisiei și care a culminat cu retragerea neavizată a dosarului cu Raportul de evaluare a ofertelor de către secretarul comisiei, după depunerea și ȋnregistrarea acestuia acestuia la secretariatul DSVSA SĂLAJ.

VI. Climatul de lucru din instituție – reprezintă o apreciere pur personală a echipei de audit asupra tuturor aspectelor din presupusul raport, întrucȃt pe tot parcursul ”șederii” acestora, nu a fost audiată nicio persoană dintre cele care au semnalat probleme de ilegalitate.

În ceea ce priveste ultimul raport al Curții de Conturi, nu-i cunoaștem conținutul, dar referitor la rapoartele din anii anteriori, vă comunicăm faptul că au fost constatate numeroase nerereguli cu privire la gestionarea resurselor bugetare de către conducătorul instituției DSVSA Sălaj, prin faptul că acesta a utilizat importante sume de bani de la bugetul de stat ȋn scop pur personal (plata cursului de ȋnalți funcționari publici), iar altele sub forma de daune morale și materiale pentru o parte dintre angajații instituției precum și unii medici veterinari concesionari, urmare a unor decizii abuzive date de către acesta, care ulterior au fost anulate de instanță. Contravaloarea acestora (de ordinul sutelor de mii lei) i-au fost imputate acestuia de către inspectorii Curții de Conturi și circulă zvonuri că achitarea acestora s-a efectuat de către conducătorul instituției DSVSA Sălaj ȋn urma colectării de fonduri sub forma „sponsorizării ” ȋn sensul ca a pretins și a primit diverse sume de bani de la o parte din medicii veterinari concesionari, o parte din funcționarii publici din cadrul DSVSA Sălaj și nu in ultimul rȃnd de la mai mulți agenți economici care desfășoară activități care se află sub controlul DSVSA Sălaj. Ar fi interesat de aflat proveniența acestor bani.

VII. Exercitarea funcției de conducere – ȋn prezent directorul executiv al DSVSA SĂLAJ, care ȋn nenumărate rȃnduri a adus grave prejudicii de imagine instituției (https://www.iccj.ro/ și https://portal.just.ro/84/SitePages/acasa_default.aspx dosarele fiind publice) se află ȋn incompatibilitate fiind condamnat penal, definitiv, pentru conflict de interese și menținut ȋn funcție de către autoritățile ierarhic superioare ȋn mod abuziv, contrar reglementarilor Codului administrativ .

Ȋn concluzie, acțiunile și comportamentul directorului executiv al DSVSA SĂLAJ, aduc mai mult prejudiciu instituției DSVSA SĂLAJ decȃt acuzațiile neadevărate ale acestuia la adresa noastră așa cum reiese din articolul “Ministerul Agriculturii, ANSVSA și Curtea de Conturi, laudă activitatea directorului DSVSA Sălaj, Mircea Martin”, mai mult o auto- “laudațio” a directorului executiv.

dr. Ghiurco Florin

dr. Pup Adrian

ing. Dochițoiu Ionel

dr. Vulcu Maria