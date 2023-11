Cătălin – agentul imobiliar de care ai nevoie!

Salutare! Sunt Cătălin, fondatorul și agentul imobiliar al Caserom Tranzacții din Zalău. Aș vrea să vă împărtășesc povestea mea de succes în domeniul imobiliar. De-a lungul celor peste 26 de ani, am ajutat sute de oameni să își găsească casele perfecte în Zalău și în împrejurimi. Am învățat din greșeli și succese și am devenit un expert în găsirea celor mai bune soluții pentru clienții mei. Îmi aduc cea mai mare satisfacție să văd zâmbetele pe fețele clienților mei când se mută în noile lor locuințe. Aș fi încântat să vă povestesc mai multe despre experiența mea, fluctuația prin care trece piața imobiliară și despre serviciile pe care le ofer.

Imobiliarele pentru mine reprezintă un mod de viață. În ultimii 26 de ani, mi-am pus în valoare cunoștințele, intuiția și experiența tranzacțională pentru a oferi cea mai bună și valoroasă experiență clienților. Mă uit în timp și înțeleg cât de importanți au fost toți partenerii de afaceri, colegii cu care am colaborat și clienții care mi-au pus la încercare calitățile și anduranța. Da, este un domeniu foarte dur care îți testează limitele și îți impune mai multe restricții decât crezi. Te redefinește, te reconstruiește și te modelează prin dinamismul, complexitatea și miza pe care o propune. Cei care lucrează în domeniu știu despre ce vorbesc. Aici nu ai plasă de siguranță, nu ai salariu și nu ai o a doua șansă. Este testul testelor ca OM. Nu reziști 26 de ani dacă nu ești dispus să evoluezi, dacă nu crezi în ceva mai presus de tine și dacă nu te înconjori de oameni speciali, capabili să-ți anime dezvoltarea. Acum valorific cunoștințele pe care le am în domeniul imobiliar și brokeraj. Agenția Imobiliară Caserom Tranzacții oferă servicii complete de intermediere imobiliara pentru vânzarea, cumpărarea și închirierea diverselor tipuri de imobile, cum ar fi apartamente, garsoniere, case, vile, spații comerciale, spații industriale și terenuri. Comisionul de intermediere practicat de agenție este de 2% din valoarea tranzacției de fiecare parte, iar la închiriere comisionul este în cuantumul unei chirii de fiecare parte, iar acesta se plătește doar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a unui contract de închiriere. Cuantumul comisionului poate fi negociat în cazul imobilelor cu valoare mare sau în situații speciale. Oferim servicii personalizate pentru închirierea imobilelor. Noi ne ocupăm de tot ce ține de închiriere: calcularea și plata utilităților, rezolvarea rapidă a problemelor tehnice, asigurarea promptă a chiriașilor și încasarea chiriei în avans. Proprietarul beneficiază de liniștea și securitatea de care are nevoie pentru a închiria imobilul fără griji și riscuri financiare. Serviciile noastre sunt complete și eficiente. Pentru mai multe informații, poți suna la numărul de telefon 0744828611 sau să ne contactezi prin WhatsApp la numărul 0755534910. De asemenea, ne poți trimite un e-mail la adresa caserom_european@yahoo.com. Suntem aici să te ajutăm! Mai adăugăm cu bucurie că avem o experiență vastă și de încredere de exact 26 de ani în domeniul imobiliar. Putem să fim siguri că avem cunoștințele și expertiza necesare pentru a te ajuta în închirierea imobilului tău. Sper că acest lucru te liniștește și te face să ai încredere în serviciile noastre!

