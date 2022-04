Cât ne costă masa de Paști? Carnea de miel, un lux pentru mii de sălăjeni

Prețul unui kilogram de carne de miel în viu oscilează în jurul valorii de 20 de lei, dar se dublează la carcasă. În acest caz, prețurile sunt cuprinse între 40 și 45 de lei pentru un kilogram de carne de miel. Nu, nu este o glumă, acestea sunt prețuri valabile în județul Sălaj.

Din păcate, carnea de miel a ajuns un lux pentru mii de sălăjeni, iar mulți nu și-o permit. Creșteri exagerate de prețuri sunt semnalate și la alte produse alimentare specifice sărbătorilor pascale. Am intrat în cele două piețe din municipiul Zalău. Voiam să văd prețuri de producător. Un litru de smântână a ajuns la prețuri care variază între 18 și 20 de lei, brânza se vinde cu 15-25 de lei, un ou de casă costă peste un leu, o pâine are prețul cuprins între 3 și 6 lei, în funcție de variantă și greutate. Legătura de ridichi a ajuns la doi lei, pătrunjelul costă un leu pe legătură, iar ceapa se vinde cu doi lei legătura. Desigur, aceste prețuri oscilează de la o zi la alta și sunt negociabile, aproape totul este negociabil.

Cel puțin câteva sute de lei pentru masa de Paști

La un simplu calcul, făcând o analiză a prețurilor și a unui necesar minim pentru masa de Paști, prețul final sare de 400-500 de lei, dacă este să le punem în același coș toate produsele specifice sărbătorilor pascale. Să nu uităm de cozonac și de prăjituri, prețurile produselor de patiserie și cofetărie crescând pe fondul scumpirii uleiului, a zahărului și altor ingrediente esențiale, dar și a energiei electrice și gazelor naturale. Dacă le punem pe toate acestea la socoteală, masa de Paști ne-ar putea costa și 600-700 de lei, cel puțin. Desigur, totul depinde de bugetul fiecăruia, de gusturi, de preferințe.

Carne de miel sau fructe de mare?

Nu neapărat fermierii sunt cei care au majorat prețurile, ci magazinele de desfacere. Mielul este achiziționat cu un preț mai mic de 20 de lei pe kilogram, în multe cazuri, iar în magazin carcasa ajunge la 40 sau 45 de lei, prețul fiind unul dublu. „În acest an nu voi cumpăra un miel întreg pentru că nu îmi permit. Am ales să cumpăr un miel împreună cu un vecin, îl împărțim și ieșim mai ieftin. De la magazin nu cumpăr pentru că este extraordinar de scump. Noi avem același furnizor de carne de miel, un fermier de lângă Zalău. De la el cumpărăm în fiecare an”, spune doamna Maria Tuns cu care am stat de vorbă în piața agroalimentară din zona centrală a municipiului Zalău. „Nu facem foarte multă mâncare pentru că rămâne. Dar trebuie să vopsim ouă, cozonacul îl fac eu, poate niște ciorbă de miel, friptură și prăjitură, cam atât. Cred că 500 de lei sigur va trebui să plătim pentru toate acestea”, a încheiat femeia.

Prețuri negociabile și visul numit șuncă

Prețuri mai avantajoase la carnea de miel puteți obține de la fermieri, acolo, lângă stână. Aici, prețul la carnea de miel în viu este mai mic de 20 de lei. „Prețurile variază între 18 și 20 de lei la carnea de miel în viu și se dublează în cazul cărnii pe care o cumpărăm din magazin”, spune fermierul Radu Mălan. Acolo unde tradiția spune că șunca nu trebuie să lipsească de pe masa de Paști, doritorii trebuie să scoată ceva mai mulți bani din buzunar. Un kilogram de șuncă afumată poate ajunge și la 50 sau 60 de lei sau chiar mai mult, iar o șuncă întreagă ajunge să coste și câteva sute de lei. Cu toate acestea, cei mai importanți furnizori de servicii de catering spun că au încheiat deja programul de preluare a comenzilor pentru sărbători. „N-am simțit o scădere a comenzilor de Paști. Avem foarte multe comenzi pentru sarmale, pentru friptură , cozonac și prăjituri. Prețurile sunt mai mari față de cele de anul trecut cu 10 până la 20 la sută. Avem cam aceiași clienți de fiecare dată”, ne-a declarat telefonic proprietarul unei firme de catering din municipiul Zalău.

Adrian Lungu