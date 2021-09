CarV.ro – Cum să verifici istoricul auto al unei maşini second hand

Nu de multe ori, masinile second hand sunt singura optiune a romanilor ce doresc sa-si achizitioneze un nou vehicul, ceea ce nu este deloc gresit. Insa de cele mai multe ori, acestia achizitioneaza o masina second hand fara sa ii cunoasca istoricul si evenimentele in care aceasta masina a fost implicata.

Acest lucru este fie din cauza vanzatorului care nu a fost cinstit cu viitorul cumparator, fie din lipsa de interes din partea cumparatorului, pentru ca in prezent aproape orice masina poate fi verificata online pentru un istoric de daune, interventii service si alte detalii esentiale in procesul de achizitie.

CarV.ro vine in ajutorul tuturor celor ce vor sa investeasca inteligent in viitoarea lor masina second hand, dar mai ales in ajutorul celor care vor sa reduca riscurile de a cumpara un autovehicul care poate a fost dauna completa, a fost furat sau a suferit interventii in service care pot expune anumite probleme tehnice neplacute pe viitor.

Tot ce trebuie sa faca viitorul cumparator, este sa obtina de la vanzator seria de sasiu sau VIN (Vehicle Identification Number) iar apoi sa acceseze site-ul https://carv.ro unde va trebui sa introduca seria obtinua pentru a putea afla istoricul auto al masinii mult dorite.

Cine poate verifica seria de sasiu online?

Accesul la serviciul de Verificare VIN Online nu este limitat unor anumite persoane precum dealeri sau service-uri profesionale, acest serviciu poate fi folosit de oricine doreste sa verifice o masina online, indiferent de locul unde se afla el cat si masina. Tot ce trebuie sa faca este sa completeze formularul de comanda si sa plateasca online raportul de verificare auto.

Dupa efectuarea platii, in cel mai scurt timp posibil va primi prin e-mail un link unde va putea examina raportul generat, iar daca masina a suferit vreun accident raportat, acesta se va afla in raport, ulterior decizia de cumparare ii apartine deplin, avand in fata datele despre masina dorita.

Daca masina pe care am gasit-o a fost avariata, mai are rost sa o cumpar?

De-a lungul timpului, masinile pot fi implicate in diverse accidente soldate cu avarii asupra caroseriei, insa daca vanzatorul iti spune despre ele, acesta este un om cinstit iar reparatia mai mult ca sigur a fost facuta in conditii de siguranta si fiabilitate pentru masina. Nu toate masinile avariate sunt epave, alegerea de achizitionare a unei masini iti apartine deplin indiferent daca a fost sau nu avariata.