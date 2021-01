Cărucior frumos sau funcțional? De ce nu amândouă?

Alegerea unui cărucior nu este o sarcină ușoară, mai ales cu marea varietate de pe piață. Acest lucru i-a convins pe mulți părinți care căutau cel mai bun model pentru cel mai frumos copil. Uneori există chiar și o dispută familială – de obicei mama vrea ca căruciorul să fie frumos, iar tatăl – să fie funcțional. De fapt, de ce nu amândouă?

Kidso vă va face alegerea mai ușoară, deoarece căruciorele oferite în magazinul online sunt atât impresionante ca aspect, cât și funcționale.

Cărucioare frumoase de la mărci renumite

Magazinul online oferă cărucioare pentru copii numai de la mărci de renume. Puteți alege între modelele minunate de la Zizito, Lorelli, Moni, Kikkaboo, Chicco, BebeDue, Chipolino, Cangaroo și alți producători dovediți de articole pentru copii.

Modelele oferite pe Kidso au un design original și o siluetă elegantă. Acestea sunt în concordanță cu tendințele actuale ale modei în ceea ce privește modelele, țesăturile și culorile. Părinții tradiționali pot alege dintr-o varietate de nuanțe blânde de roz și albastru pentru fetele și băieții lor. Există o nevoie tot mai mare modelul de cărucior să fie în culori unisex pentru a fi la fel de potrivit pentru domnișoare și domnișori. Vehiculele pentru copii sunt disponibile în verde, gri, maro, bej, violet și multe altele. Viziunile cu motive florale sau o combinație de două sau mai multe culori sunt foarte impresionante.

Cărucioare practice și confortabile cu elemente extra

Catalogul magazinului online oferă informații extrem de detaliate despre toate caracteristicile importante ale articolelor, astfel încât părinții să poată face alegerea în cunoștință de cauză. Sunt descriși toți parametrii produselor, cum ar fi greutatea, dimensiunile căruciorului în poziție pliată și desfăcută, materiale, elementele extra etc.

Cărucioare oferite la Kidso sunt foarte funcționale, oferind confort pentru copii, în primul rând, dar sunt, de asemenea, ușor de utilizat. Multe elemente sunt reglabile pentru un confort sporit al copiilor și al părinților lor. Spătarele pot fi reglate și sunt posibile mai multe poziții ale spatelui. De asemenea, suportul pentru picioare poate fi amplasat în diferite poziții.

Pentru confortul părinților, mânerele pot fi reglate în funcție de înălțime. Roțile din față ale majorității modelelor sunt pivotante și pot fi blocate, iar partea din spate are un sistem de frânare. Un plus practic este prezența unui portbagaj spațios.

Cărucioare pot fi pliate cu ușurință, de exemplu, cu un singur buton și o singură mână. Acest lucru le face foarte compacte, ceea ce le face ușor de transportat și depozitat.

Siguranța micilor ștrengari este asigurată de plăci de siguranță și centuri de siguranță în 5 puncte. Un baldachin cu vizor protejează copilul de razele soarelui. Este fabricat din material textil care protejează de razele UV. Materialele sunt complet sigure și au fost testate pentru toxicitate și inflamabilitate.

Cărucioare au, de asemenea, diverse accesorii utile, cum ar fi o geantă pentru accesorii, o acoperire pentru picioare, o plasă pentru țânțari, un suport pentru pahare și multe altele.

Carucioare combinate funcționale

O alegere foarte practică sunt cărucioarele combinate 2 în 1 și 3 în 1. Modelele 2 în 1 au un scaun transformabil.

Un cărucior 3-în-1 include un landou pentru bebeluși, un scaun spațios de vară cu diferite poziții de spătar, un scaun auto și un coș mare pentru bagaje. Setul include, de asemenea, o geantă de iarnă, impermeabil și adaptor pentru scaun auto. Scaunul este spațios, are un baldachin și este reglabil în trei poziții, inclusiv complet înclinat. Este potrivit pentru nou-născuți, iar pentru confortul copiilor mai mari spătarul poate fi reglat.

Scaunul auto are o țesătură moale și are centură de siguranță. Este ușor de instalat și are un mâner de transport confortabil. Scaunul poate fi poziționat în ambele direcții. Căptușeala este fabricată din țesătură de înaltă calitate, care poate fi îndepărtată și spălată în mașina de spălat.