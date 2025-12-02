Carnagiu pe șoselele din Sălaj

Carnagiu? Un cuvânt exagerat? Probabil, dar cert este că în ultimele zile, pe drumurile din județul Sălaj au fost înregistrate mai multe accidente de circulație deosebit de grave. Datele oficiale arată că în perioada 24 – 30 noiembrie, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău au ajuns zece persoane, toate victime ale unor accidente de circulație în județul nostru. Din nefericire, două dintre persoanele implicate au decedat, conform datelor oficiale obținute până la scrierea acestei știri.

Fotografie cu rol ilustrativ