Aur pentru Roland Petrean

Elevul Roland Petrean a obținut un nou premiu, care dovedește și de această dată inteligența, pasiunea și implicarea sa. Liceanul de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău a fost medaliat cu aur la Romanian Master of Informatics – RMI, 2025, competiție la care a luat parte un număr de 245 de participanți dintr-un total de 11 state, confirmând astfel prestigiul concursului.

Performanța sa reprezintă rodul muncii susținute, al ambiției și al perseverenței, valori pe care Roland le demonstrează constant și prin care devine o inspirație pentru întreaga comunitate școlară.

Îndrumat de profesorul Florin Morar, Roland își completează palmaresul cu rezultate remarcabile și duce prestigiul colegiului, precum și al județului, mai departe.

Cea de-a XIII-a ediție a Romanian Master of Informatics a avut loc la București, în perioada 26-29 noiembrie 2025.