Care sunt avantajele şi dezavantajele tehnologiei de încărcare wireless?

Incarcarea wireless nu mai este disponibila doar pentru telefoane Android, aceasta fiind ulterior adaptata si pentru iPhone si alte dispozitive, cum ar fi husele pentru casti wireless. Preferinta cunsomatorului pentru incarcatoarele fara fir este usor de inteles: in loc sa conectezi zeci de cabluri pentru a face posibila incarcarea, iti poti aseza dispozitivul pe un suport de unde il vei ridica de indata ce bateria ajunge la capacitatea dorita.

Exista asadar o serie impresionanta de beneficii ale incarcatoarelor wireless, dar si anumite dezavantaje care vin la pachet cu aceasta tehnologie relativ noua:

Avantaje:

Un singur cablu: Daca optezi pentru un incarcator wireless, singurul cablu folosit va fi cel conectat la suportul de incarcare – nu mai este nevoie de cabluri multiple pentru mai multe dispozitive. In plus, modelul standard de incarcator wireless Qi este compatibil cu toate dispozitivele. Astfel, incarcarea wireless pentru Android va fi aceeasi pentru iPhone sau orice alte dispozitive, scutind nevoia de a cumpara incarcatoare diferite pentru fiecare dispozitiv in parte.

Incarcatoarele wireless te scapa definitiv de cablurile de pe birou, noptiera sau masina. Unele companii de mobila chiar includ incarcarea wireless in mobilierul lor, eliminand necesitatea unui suport de incarcare pe masa sau birou.

Comoditate: Cand folosesti un incarcator iPhone wireless, tot ce trebuie sa faci este sa iti asezi telefonul cu fata in sus pe suport si acesta va incepe sa se incarce instant.

Mai mult de atat, iti poti incarca telefonul de oriunde. Incarcatoarele wireless au inceput deja sa apara in hoteluri, restaurante, cafenele si alte locatii deschise publicului. De asemenea, acestea ofera mai multa siguranta decat conectarea dispozitivului la un cablu de incarcare necunoscut.

Odata ce dispozitivul este complet incarcat, incarcatorul wireless se opreste, rezultand in energie economisita, o incarcare mai sigura si mai putine griji cu privire la supraincalzirea bateriei.

Dezavantaje:

Este mai lent: Incarcarea fara fir functioneaza prin transferul de energie de la incarcator la un receptor din spatele telefonului prin inductie electromagnetica. Incarcatorul foloseste o bobina de inductie pentru a crea un camp electromagnetic alternativ, pe care bobina receptorului din telefon il transforma inapoi in energie electrica pentru a fi alimentata in baterie.

Incarcarea wireless dureaza de obicei cu 30-80% mai mult pentru o incarcare completa comparativ cu un cablu, dar acest lucru variaza desigur in functie de dispozitiv, capacitatea bateriei sale si brandul incarcatorului.

Modul in care iti asezi dispozitivul pe suportul de incarcare poate afecta si el timpul necesar pentru finalizarea procesului. Si, chiar si in cazul in care acesta este asezat perfect, 20% din puterea care circula prin dispozitivul tau va fi irosita, motiv pentru care incarcatorul wireless nu este cel mai bun cand vine vorba de conservarea energiei.

Accesabilitate limitata: dispozitivul tau trebuie sa ramana pe suport in timp ce se incarca, ceea ce inseamna ca nu il poti ridica si utiliza ca in cazul concectarii printr-un cablu standard de alimentare. Asadar, daca a lua o pauza de la folosirea deviceului nu este o problema pentru tine, acest lucru nu te va impiedica sa faci tranzitia la un incarcator wireless.

Cu toate acestea, unele incarcatoare fara fir sunt mai rapide decat altele. Modelele recente sunt capabile sa incarce complet un smartphone cu baterie mare in aproximativ doua ore.

Pe masura ce tehnologia continua sa avanseze, incarcarea fara fir va deveni probabil singura optiune si cu siguranta aceste dezavantajele vor fi estompate de trecerea timpului. Pana atunci, va trebui sa cantaresti argumentele pro si contra ale folosirii unui incarcator wireless si sa decizi de unul singur daca esti pregatit pentru aceasta noua tehnologie.