Card de călătorie pentru pensionarii din Zalău

Pensionarii zălăuani pot beneficia de card de călătorie pe mijloacele de transport în comun din Zalău. Începând de săptămâna viitoare, din 2 martie, societatea care asigură transportul public de călători în municipiu, SC Transurbis SA, eliberează titlul gratuit de călătorie sub formă de “card pensionar”, personalizat cu datele și fotografia beneficiarului. Titlul de călătorie “card pensionar” are valabilitate un an, iar beneficiarul are obligația de a valida cardul la fiecare urcare în autobuz. Documente necesare pentru obținerea cardului sunt: cuponul de pensie în original și copie, decizia de pensionare în original și copie, cartea de identitate sau buletinul în original și copie, dar și o cerere și declaraţie pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cadrului de călătorie pe mijloacele de transport ale societății de transport. Punctele de eliberare a cardurilor sunt: cartier Brădet, strada Gheorghe Doja (punct Transurbis) – de luni până duminică, în intervalul orar 6-23; clădirea Transilvania (Piața Iuliu Maniu) – de luni până vineri, în intervalul orar 6-22 și sâmbătă, în intervalul orar 7-15 și Uz Casnic (strada Armoniei) – de luni până vineri, în intervalul orar 6-22 și sâmbătă, în intervalul orar 7-15. De această facilitate beneficiază pensionarii cu domiciliul în municipiul Zalău, indiferent de vârstă sau motivele de pensionare, inclusiv copiii beneficiarii de pensie de urmaş, cu domiciliul în Zalău.

