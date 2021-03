Carantină la sosirea în România din 51 de țări

Lista țărilor pe care România le consideră cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Persoanele care sosesc în România din aceste țări, regiuni sau teritorii incluse în așa-numita „zonă galbenă” trebuie să stea în carantină timp de 14 zile. La intrarea în România, pentru persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prezintă un document ce atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 10 zile. Pentru persoanele sosite din țările/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat și care nu prezintă la intrarea în tară un document care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, se instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru o perioadă de 14 zile. Lista cuprinde următoarele țări, cu rata de incidență la 100.000 de locuitori: Cehia 1572.0; Estonia 1397.1; San Marino 1343.9; Muntenegru 1318.0; Malta 720.4; Serbia 704.5; Iordania 655.2; Ungaria 645.5; Seychelles 597.9; Liban 593.8; Israel 587.6; Slovacia 567.9; Suedia 527.6; Slovenia 520.7; Bahrain 516.8; Bonaire, Saint Eustatius and Saba 514.9; Palestina 492.6; Andorra 485.7; Monaco 462.4; Letonia 461.9; Republica Moldova 458.6; Albania 444.5; Franța 444.2; Italia 433.0; Polonia 427.6; Aruba 407.4; Cipru 407.4; Brazilia 402.9; Luxemburg 400.6; Saint Lucia 397.0; Emiratele Arabe Unite 387.4; Kuweit 385.9; Insulele Turks si Caicos 382.3; Macedonia de Nord 379.4; Maldive 374.6; Kosovo 371.3; Puerto Rico 364.1; Olanda 362.1; Isle of Man 361.0; Bulgaria 340.1; Austria 337.9; Uruguay 327.9; Liechtenstein 309.7; Lituania 306.6; Chile 300.9; Bosnia and Herzegovina 297.3; Belgia 288.2; Peru 266.0; Marea Britanie; 151.4; Africa de Sud; 27.7; Spania 14.9.

