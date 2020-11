Când e momentul perfect să purtăm ghetele din piele naturală?

Sunt unele articole de incaltaminte pe care le ai in dulap si pe care nu le poti purta in orice sezon. Desi ti-ai dori sa o poti asorta la tinute casual sau business, o parte din incaltamintea ta va sta nefolosita cel putin cateva luni din an. Fie ca e prea cald sau prea rece, fie pentru ca nu ai cu ce sa asortezi anumite tipuri de incaltaminte.

Un exemplu de articole de incaltaminte care isi asteapta randul la purtat destul de mult sunt ghetele de piele de dama. Ghetele din piele sunt ceva mai groase decat alte articole de incaltaminte, pot fi si imblanite, si sunt perfecte mai ales pentru sezoanele mai reci. Putem purta ghete si vara, dar doar daca vrem sa iesim in evidenta si avem si tinute care au nevoie de asa ceva. Incepem sa folosim ghetele din piele pentru femei in functie de temperaturile de afara. Un moment exact in care avem „liber” la purtat ghetele favorite nu exista. Fiecare decide singura cand e cazul sa le ia din dulap si sa le includa in cele mai interesante tinute.

Exista insa momentul perfect cand poti sa le iei fara probleme si sa incepi sa te reacomodezi cu ele, cu purtarea lor. De exemplu, acel moment in care vei purta ghete pentru femei din piele este marcat de scaderea drastica a temperaturilor. Asta se intampla la inceputul toamnei, la inceputul iernii. Trecerea de la o incaltaminte de vara la una de toamna e destul de dificila, mai ales daca avem diminetile mai reci si ziua temperaturile mai cresc.

Ghetele din piele naturala sunt o alegere foarte buna daca nu vrem sa avem o trecere foarte brusca la cizme foarte groase. Pielea naturala lasa piciorul sa respire, nu transpiram excesiv, arata foarte bine, se intretine si se curata usor, nu se uzeaza foarte repede si nici nu apar zgarieturi atat de usor. In plus, incaltamintea din piele naturala va arata la fel de bine ca in prima zi si dupa ani de purtare, poate fi folosita pe orice fel de vreme, fara a se degrada.

Alt moment ideal pentru a introduce in tinutele noastre si ghetele din piele naturala de dama este cel in care incepem sa avem tot mai multe zile urate, cu ploi, lapovita si ninsoare, cu fenomene tipice pentru toamna si iarna. Un pantof nu ne va proteja de frig si de intemperii, insa ghetele din piele naturala de calitate vor fi o alegere perfecta pentru diminetile sau serile in care ploua cu galeata sau avem precipitatii mixte. Marele avantaj al unor ghete de dama din piele naturala tine de simplitatea purtarii lor. Pielea naturala este impermeabila, incaltamintea se muleaza imediat pe picior si nu ne incomodeaza la mers. Daca mai avem si o blanita pe interior si un fermoar interior si exterior, depinde de modelul ghetelor de dama din piele vom avea din start incaltamintea perfecta pentru sezonul rece.

Sa nu uitam nici de primavara, un anotimp destul de capricios, cand temperaturile nu sunt atat de ridicate si mai intalnim zile reci si dimineti sau seri foarte reci, in care nu ai cum sa porti pantofi subtiri sau sandele, de exemplu. Ghetele din piele naturala pot face trecerea la incaltamintea de vara mult mai simpla, sunt comode si le putem asorta imediat si la tinute mai lejere. Pe langa acest aspect, modelele noi de ghete de dama din piele naturala vin si cu un design deosebit si o cromatica special aleasa pentru a se putea integra intr-o tinuta de sezon, indiferent din ce e compusa ea.

Cand avem prea multe drumuri de facut si cizmele ne incomodeaza sau nu sunt atat de simplu de purtat putem sa apelam si la ghete de dama din piele naturala. Le incaltam usor, tinutele pe care le asociem cu ele pot sa cuprinda si fuste lungi, glezna este tinuta departe de frig si de probleme, are suport suficient pentru o deplasare confortabila. Si pentru ca vorbim de niste ghete de dama din piele purtarea lor va oferi si eleganta si rafinament oricarui tinute alese pentru diverse evenimente importante.

Per total ghetele din piele sunt o alegere inspirata ori de cate ori vrem sa ne miscam mai usor, sa avem o incaltaminte la moda si sa nu simtim frigul si umezeala de afara.