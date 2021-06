Campanie „Brantner” de colectare a deșeurilor voluminoase

Operatorul SC Brantner Environment SRL derulează o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase: mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc. Campania se desfășoară în Zalău, marți, 15 iunie, în spatele fabricii Michelin, pe platforma betonată, lângă fosta Uzină Electrică și la punctul de colectare Brantner din Brădet, lângă benzinăria Lukoil. Campania continuă în Cehu Silvaniei, joi, 17 iunie, lângă sediul BCR și în Jibou, marți, 22 iunie, pe strada Garoafelor lângă Romstal. Campania este menită să diminueze impactul negativ generat de aruncarea la întâmplare a acestor deșeuri, pe marginea drumurilor și în cartiere, la punctele de colectare a gunoiului menajer. Angajații Brantner sunt puși în situații foarte dificile, aproape în fiecare săptămână, fiind nevoiți să ridice obiecte grele de mobilier și să le încarce pentru a elibera spațiul pe care sunt abandonate, știut fiind faptul că primăriile nu au stipulate în contracte un astfel de serviciu. Campania nu cuprinde obiecte electrice, electrocasnice, materiale de construcții etc, ci doar elemente de mobilier și decorative, covoare etc. Campania este gratuită, astfel încât toți cetățenii pot aduce în zilele și locurile menționate orice fel de mobilier, indiferent de cantitate și starea în care se află, serviciul fiind oferit de operator.

