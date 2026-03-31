Călătorie spre titlu mondial pe muzica unui sălăjean

Patinatorul american Ilia Malinin s-a revanșat după rezultatele mai slabe de la Jocurile Olimpice de iarnă desfășurate luna trecută la Milano-Cortina, reușind să cucerească a treia sa medalie de aur consecutivă la Campionatele Mondiale de patinaj artistic, sâmbătă, la Praga. În vârstă de 21 de ani, americanul a câștigat printr-un program strălucitor, evoluție pe parcursul căreia a efectuat cinci sărituri cvadruple. Sportivul a obținut peste 218 puncte, rezultat care a contribuit la obținerea titlului mondial cu un total de 329,40 de puncte. Recent, starul american al patinajului artistic – Ilia Malinin a folosit o piesă muzicală compusă de zălăuanul Sergiu Mureșan ca soundtrack la una dintre competițiile la care a participat, potrivit artistului sălăjean.

Sergiu Mureșan, un nume important în lumea muzicii de film

Muzica lui Sergiu a fost licențiată în materiale de promovare pentru filmele Pirații din Caraibe, Jurassic World, The Witcher, dar și în coloana sonoră a unui trailer pentru Avatar: The Way of Water, fără îndoială filmul anului 2023. Muzica lui Sergiu este o combinație de sunet modern, electronic, pop/rock/electro, cu orchestrație clasică implicând orchestra simfonică. Are propriile compoziții înregistrate live cu Filarmonica din Praga, suprapuse cu sunete sintetice din sistemul său digital de producție, lucrări care au ajuns pe coloana sonoră a mai multor materiale de tip trailer de film. Sergiu Mureșan a învățat muzică la Palatul Copiilor din Zalău, iar muzica sa este utilizată în peste 140 de filme și seriale de televiziune.