„Cabana Pionierilor”, simbolul vandalizat al Meseșului

Cu o istorie care începe în anii 30’ și cunoscută mai ales sub denumirea de „Cabana Pionierilor” de pe Meseș, fosta tabără a ajuns o ruină. A trecut mai bine de un an de când a fost distrusă de un incendiu și nici acum nu se știe cine l-a provocat, potrivit președintelui Sindicatelor Libere din Învățământ Sălaj, Eusebiu Lehene.

Din păcate, din cabană și din anexele existente nu au mai rămas decât niște ruine, pereți afumați, maldăre de moloz și urme de vandalizare, sticle sparte, cutii, ambalaje, urmele celor care au trecut pe aici și au contribuit din plin la imaginea dezolantă a locului. Cabana a fost disputată ani de zile în instanță, iar asta nu a permis realizarea unor intervenții pentru salvarea clădirii. În cele din urmă a intrat în proprietatea sindicatelor din învățământ. Președintele Sindicatelor Libere din Învățământ Sălaj, Eusebiu Lehene, ne-a declarat că primele măsuri luate au fost de interzicere a accesului în clădire, pentru prevenirea vreunui accident. Degeaba. Materialele folosite pentru a îngrădi accesul au fost distruse. Singura veste bună este că drumul de acces în zonă a fost reabilitat, se poate ajunge acolo în condiții bune, rapid și ușor.

Demersuri există

Intenții există, se caută soluții pentru reconstrucția cabanei sau transformarea locului într-un colț de relaxare pentru elevi și profesori. „Ne-am gândit ce am putea face cu această cabană, cu acest loc? Am fost acolo în urmă cu câteva zile. Am luat în discuție să înființăm un fel de centru pentru personalul didactic fără sprijin, aflat la pensie, dar ne-am dat seama că nu vom reuși o asemenea investiție doar din fondurile noastre, ale sindicatului. Am vrut să recurgem și la un proiect european, dar nu ne-am încadrat, nu eram eligibili în acel moment. Din păcate, acoperișul e prăbușit, tavanul e distrus, nici n-am îndrăznit să intru. Am luat în calcul și amenajarea unor spații de recreere pentru profesori și elevi. Știți bine ce s-a întâmplat, incendiul a distrus aproape totul. Nu am fost informați nici acum ce s-a întâmplat, dacă există vreun vinovat pentru incendiul de anul trecut”, ne-a declarat Eusebiu Lehene. Acesta a explicat că nu poate fi luată în calcul vânzarea locului, ci realizarea unei investiții, a unui spațiu destinat elevilor și profesorilor. „Să știți că am luat în calcul inclusiv o asociere cu o firmă privată sau cu o instituție publică. Numai că există și aici niște riscuri. Nu poate fi vândută această cabană pentru că este o proprietate obștească. Prima oară am vrut să punem locul în siguranță, să blocăm accesul acolo, pentru că există riscuri. Au fost luate asemenea măsuri, dar materialele au fost distruse. Aici, cel mai probabil s-ar preta o zonă de recreere pentru dascăli și chiar pentru elevi”, a mai spus Eusebiu Lehene.