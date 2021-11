Curvele, politica și prezervativul spart

M-a sunat un amic să-mi reproșeze că nu scriu despre politică. I-am explicat că nu mă pricep la politică și nu vreau să mă bag acolo unde nu cunosc, unde nu am experiență. De aici a început tăvălugul telefonic, lecțiile de politică, sfaturile. I-am închis telefonul în nas. Nu mai am timp de prostii. Pe acest amic îl știam acum 10 ani că își făcea poze cu fostul, îl susținea, era cu fularul galben după gât, își scuipa și în sân de fericire că poate activa printre prieteni. Ce să vezi, stimabile, tipul e acum de stânga, crede cu tărie în această direcție politică, o sprijină, ce mai, e acolo trup și suflet. Băi, îmi este greață și cred că o să vomit. Am înțeles perfect ce se întâmplă. Curvele ți se oferă pe bani, iar uneori chiar și de plăcere, le place dacă partenerul e vânjos, dacă lucrează bine. În politică e altfel. Aici, iubirea e doar pe funcții, pe bani, nu există plăcere. Și iubirea asta e tot mai căutată. Nu contează cum e partenerul, bani să fie, funcții să apară. Ieri ne înjuram și ne scuipam în public, iar azi ne țucăm pe gură, ne îmbrățișăm. Cum, nu știați? Noi ne iubim dintotdeauna, fraierilor! Ciudat este că celor care se lasă iubiți și iubesc din interes le merge tot mai bine, indiferent de partidul în care activează. Aceste prostituate te pot părăsi oricând, în orice moment, ele văd doar interesul, funcția, banii. Vomit și mai mult când văd pe chipurile lor falsa smerenie, iar pe conturile de facebook afișează mesaje divine, despre iubirea de Dumnezeu, despre soartă, despre binele lumii. Vomit din nou! Văd că asta e rețeta. Iar vouă, alegătorilor, vă place politica asta, vă place circul, adorați baia plină cu scandal, cu rahat aruncat în toate părțile, sunteți dependenți de bârfă, o practicați, iar acolo unde e curat, nu vă simțiți în largul vostru. Cine sunt eu să vă spun toate astea? Sunt un nimeni, un privitor de pe margine, un prost. Nu-i nimic, îmi asum și asta. Vina noastră, a presei, atâta cât a mai rămas din ea, este că vă servim mereu aceleași personaje. Puține sunt curate. Cele mai multe au învățat perfect să iubească numai din interes, să împartă, să aducă, să vă spună exact ce vreți voi să auziți. România e în haos politic. Ce, nu știați? Și suntem abia la început. A, era să uit. Nu uitați să-l urmăriți pe europarlamentarul scandalagiu. Nu mai mergeți la medic, sunați-l pe omul ăsta, el sigur știe sigur cum să vă ajute. E dimineață, vreau o cafea amară, viața e prea dulce!

Share Tweet Share