Bijuteriile cu sultanit – accesorii magice prin frumuseţe şi istorie

Bijuteriile cu piatra sultanit au o frumusete rara care iti va fura privirea inca din primul moment in care le vei vedea. Avand un efect de alexandrit si fragil, piatra are capacitatea de a-si schimba culoarea in funtie de lumina sau in functie de miscarea realizata de cea care poarta astfel de bijuterii. Sultanitul este o piatra pretioasa si se crede ca are proprietati magice si efecte benefice asupra sanatatii. Insa, indiferent de motivul pentru care alegi bijuterii sultanit vei vedea ca toate tinutele tale vor fi valorificate intr-un mod unic.

Daca iti plac bijuteriile din argint care se remarca prin ceva diferit atunci cele cu sultanit iti vor oferi acel ceva remarcabil de care ai nevoie pentru a te accesoriza.

Din istoria celei mai frumoase pietre pentru bijuterii

Una dintre legendele vechi care povestesc despre sultanit, spune ca originea acestei pietre deosebite isi are radacinile in Turcia. Se spune ca numai marii conducatori care isi pot permite sa impodobeasca femeile cu o piatra atat de deosebita precum sultanitul. Asadar, aceste pietre deosebite erau adesea oferite sotiilor si concubinelor sultanilor.

Cu toate acestea, primele depozite de sultanit au fost descoperite in Rusia. Cand a fost extras mineralul nu s-a cunoscut ce tip este, asadar, a fost cunoscut sub denumirea de kyanit feros. Dar, avand in vedere aspectul unic pe care il avea a atras imediat atentia. De-a lungul timpului, sultanitul a cunoscut numeroase denumiri si o buna perioada a fost proprietatea colectionarilor si mineralogistilor. Piatra a fost introdusa si in piata de contrabanda si nu a existat o exploatare comerciala legala. Compania Millenium Minning Co a reusit sa obtina drepturile de exploatare si a devenit singurul furnizor de bijuterii cu sultanit din lume. Fondatorul companiei, a schimbat denumirea pietrei, sub care a fost cunoscuta pana atunci in Zultanit sau, dupa cum il cunoastem noi astazi, sultanit. Denumirea aceasta a fost un omagiu adus dinastiei glorificate de 36 de sultani care au domnit in Turcia in secolul al XIII-lea.

Proprietatile magice ale bijuteriilor cu sultanit

In ceea ce priveste proprietatile vindecatoare ale acestei pietre stiinta nu poate aduce dovezi concrete ca ar putea avea o influenta asupra sanatatii umane. Popular, se crede ca aceasta piatra poate contribui la recuperarea din raceala, sa vindece durerile la nivelul coloanei vertebrale, afectiuni ale inimii, tulburari psiho-emotionale, depresie si nu numai.

Mergand pe o latura putin mai mistica a proprietatilor acestei pietre, este considerata ca fiind aducatoare de fericire celei care il poarta. Persoana care poarta bjuterii cu sultanit este creatoare, inteleapta, vindecatoare si clarvazatoare. Se considera ca sultanitul este o piatra care poate sa atraga atitudinea prietenoasa a celorlalti si energiile pozitive.

Bijuteriiile cu sultanit sunt deosebite si se remarca inca din primul moment in care sunt purtate. Pot adauga clasa si rafinament tinutelor vestimentare. Adaugand o astfel de bijuterie in colectia personala vei putea sa te bucuri de ceva deosebit. Cu siguranta nu poti spune ca ai prea multe bijuterii deoarece intotdeauna se gasesc modele din ce in ce mai deosebite care sa te ajute sa iti accesorizezi tinutele astfel incat sa atragi atentia oriunde te-ai afla.