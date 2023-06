Biblioteca Județeană oferă, gratuit, cărți celor interesați de lectură

Am trecut în cursul zilei de ieri pe lângă o stivă de cărți, plasată în fața clădirii Transilvania, lângă care era trecut mesajul „Ia-mă la tine acasă”. În timp ce mă uitam îndelung la acest mesaj și mai apoi la cărțile din fața mea, numai bune de răsfoit, pe lângă mine treceau oameni complet dezinteresați. La un moment dat, s-a apropiat o adoamnă mai în vârstă, cred că avea undeva peste 60 de ani, care m-a întrebat șoptit: „chiar pot să iau și eu o carte și nu o plătesc? Tare m-aș bucura să pot”. I-am încuviințat că poate, bătrânica s-a aplecat și a luat rapid o carte, la întâmplare, pe care mai apoi a strâns-o în brațe și mai apoi s-a îndepărtat încet de mine. Vădit emoționată, nu am apucat să văd titul cărții, știu doar că era albastră și avea o ilustrație frumoasă pe ea. Pasul următor, a fost să descopăr, cât mai repede, mult mai multe informații despre povestea cărților gratuite oferite de Biblioteca Judeţeană „I.S. Bădescu” Sălaj. Așa am aflat, de la purtătorul de cuvânt, că aceasta este o acțiune desfășurată în stradă și care a început în urmă cu două luni. Biblioteca a mai oferit și până acum cărți, cu titlu gratuit, dar ele nu au fost etalate stradal. Prin această nouă campanie, instituția își dorește o mai bună apropiere de publicul cititor dar vrea să tragă și un semnal de alarmă cu privire la importanța lecturii și a educației în societate. Zilnic, se oferă zeci de cărți cu titlu gratuit, atât la sediul central (între orele 8 – 19) cât și la noua locație din zona Scala (între orele 9 – 17). Cărțile provin din donații, iar titlurile se află deja în portofoliul instituției, motiv pentru care ele își pot găsi astfel o casă nouă, în mâinile unui pasionat de lectură și cultură.

Ni s-a mai spus că nu există un număr fix de cărți pe care reprezentanții bibliotecii îl alocă săptămânal, dar domeniile sunt diferite și titlurile deosebit de atractive. Cărțile se adresează unui segment larg de vârstă. Doritorii de lectură găsesc cărțile, de luni până vineri, pe trotuar sau în cutiuțele speciale din lemn, alături de un îndemn la lectură. Atunci când plouă, cărțile sunt pregătite de bibiotecari la intrarea în cele două locații. Oricine trece pe lângă aceste cărți le poate lua acasă, indiferent că persoana în cauză este sau nu sălăjean. Cu un spirit civic dezvoltat, o parte din cei care au gustat deja din această inedită experiență spun că iau aceste cărți din cutiuțe, le citesc, dar mai apoi le aduc înapoi pentru ca și alți cititori să se poată bucura de ele.