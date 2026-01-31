Hoții nu au limite. Zilele trecute, în urma investigațiilor efectuate de polițiștii Postului de Poliție Treznea, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt, a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din comună. Localnicul este bănuit că în aprilie 2022 ar fi furat35 de miei dintr-o turmă aflată pe raza localității Românași, cauzând un prejudiciu în valoare de 16.500 de lei. Activitățile sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală.
2 Thoughts to “Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei”
[…] recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală. Articolul Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
L-au prins dupa 4 ani , bravo politia. Va mai si laudati