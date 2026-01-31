Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei

Adrian Lungu

Hoții nu au limite. Zilele trecute, în urma investigațiilor efectuate de polițiștii Postului de Poliție Treznea, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de furt, a fost identificat un bărbat de 42 de ani, din comună. Localnicul este bănuit că în aprilie 2022 ar fi furat35 de miei dintr-o turmă aflată pe raza localității Românași, cauzând un prejudiciu în valoare de 16.500 de lei. Activitățile sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală.

2 Thoughts to “Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei”

  1. Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    31 ianuarie 2026 at 09:15

    […] recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală. Articolul Bărbat din Treznea, acuzat că a furat 35 de miei apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde
  2. Anonim
    31 ianuarie 2026 at 14:17

    L-au prins dupa 4 ani , bravo politia. Va mai si laudati

    Răspunde

Leave a Comment