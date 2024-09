Atenție! Treninguri Shein cu risc chimic

Asociația InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor, membră cu drepturi depline în Consumers International, ne informează cu privire la Alertele Europene privind rechizitele școlare, articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii și riscurile asociate acestora, în special în această perioadă în care se achiziționează astfel de articole pentru început de an școlar, creșe și grădinițe.

Astfel, treningul pentru copii „Baby star and letter, tracksuit” (Trening pentru copii, în alb-negru, compus dintr-un set din două piese: o jachetă cu glugă împerecheată cu pantaloni potriviți. Jacheta are stele negre pe mâneci și litera A imprimată pe față. Produs vândut online), marca SHEIN KIDS este cu risc chimic. Produsul are o concentrație excesivă de nichel (valori măsurate de până la 8,63 µg/cm²/săptămână.

