Atenție! Portaluri ce vând roviniete, neautorizate de CNAIR

CNAIR a identificat în mediul online portalurile web www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ce aparțin Roadwise Group B.V. (Țările de Jos), care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea tarifului de utilizare (rovinieta). La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare (OG nr. 15/2002), un cost suplimentar de cca. 30% pentru o anume „Taxă de înregistrare”.

Prin comparație, pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNAIR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna mai 2026 suma de 254,02 lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare, în timp ce pentru achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330,00 lei.

În raport cu situația prezentată, aducem la cunoștință utilizatorilor că CNAIR nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinietelor de pe portaluri neautorizate de CNAIR.

Utilizatorii sunt rugați de către CNAIR să achiziționeze rovinieta doar de pe portalul oficial al CNAIR, disponibil la adresa www.erovinieta.ro sau la distribuitorii autorizați, ale căror puncte de distribuție/portaluri web autorizate se regăsesc pe site-ul oficial al CNAIR la adresa http://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie.”, cu atât mai mult cu cât emiterea rovinietei prin intermediul acestora nu este condiționată de plata unor taxe/tarife suplimentare față de cele reglementate de legislația în vigoare în România.

