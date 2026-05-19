Andrei Lapohos-Hideg, laureat al Premiilor Mózes Carol

Patru asistenți medicali din Bihor și Sălaj au fost recompensați sâmbătă la Oradea, la cea de-a XIV-a ediție a Premiilor Mózes Carol, pentru profesionalism și dedicare în slujba pacienților, precum și pentru rezultatele obținute pe parcursul carierei.

La eveniment a participat și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, inițiatorul acestor distincții 2011, pentru a omagia, în preajma Zilei Internaționale a Asistentului Medical, activitatea celor care se află în prima linie a relației cu pacientul. Premiile poartă numele doctorului Mózes Carol, fondatorul Școlii Tehnice Sanitare din Oradea și autorul manualului de referință pentru pregătirea asistenților medicali – „Tehnica îngrijirii bolnavului”.

Unul dintre asistenții premiați a fost sălăjeanul Andrei Lapohos-Hideg, de la Spitalul Orășenesc prof. Ioan Pușcaș din Șimleu Silvaniei.

„În mesajul transmis în cadrul evenimentului, domnul Cseke Attila a subliniat faptul că, deși în sistemul sanitar se investește constant în dotări și în reabilitarea spitalelor, resursa umană rămâne esențială. Ministrul a vorbit despre importanța oamenilor care lucrează în sistemul medical și care sunt zilnic alături de bolnavi, evidențiind rolul fundamental al asistenților medicali în îngrijirea sănătății comunităților noastre”, a informat Spitalul Județean din Oradea.

foto: ebihoreanul.ro

M. S.