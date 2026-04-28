Atenție! Cad bucăți din „Casa Groazei”

Din păcate, clădirea istorică situată pe strada 1 Decembrie 1918 la numărul 8, în spatele Prefecturii, a ajuns într-o stare deplorabilă, iar azi-dimineață, pe trotuarul din fața imobilului am văzut bucăți din clădire căzute pe trotuar. Cu ani în urmă, jurnalistul Florin Negoiță scria în paginile ziarului Magazin Sălăjean despre situația gravă în care se află acest imobil. Din păcate, situația nu s-a schimbat. Am încercat să stau de vorbă cu proprietarii locuințelor din această clădire, dar nu mi s-a răspuns. Nu știm care este situația structurii de rezistență a clădirii, dar cel puțin fațada este în pericol.

Clădirea a primit porecla de „Casa Groazei” tocmai din cauza stării în care se află. Potrivit istoricului Marin Pop din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, în această casă a locuit Gheorghe Pop de Oarța, primul prefect al județului Sălaj după Marea Unire.

Casa este monument istoric, deoarece aici, în data de 11 noiembrie 1918, a fost ales Consiliul Național Român pentru Comitatul Sălaj, în frunte cu Gheorghe Pop de Oarța, organism românesc care a coordonat înființarea Consiliilor și Gărzilor Naționale din tot județul, în scopul menținerii ordinii și alegerii deputaților români care să plece la Alba Iulia pentru a vota Unirea Transilvaniei cu România.