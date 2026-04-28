Elevi de la API Zalău, pe podium la un concurs național de științe

Rezultate remarcabile pentru elevii clasei a-XI-a D, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, care au reprezentat cu succes firma de exercițiu „API DULCICOM” SA în cadrul concursului Național de Științe „IA ATITUDINE”, desfășurat la Colegiul național „Petru Rareș” din Beclean. Rezultatele obținute confirmă nivelul lor de pregătire și implicare:

Premiul II – Secțiunea „Cea mai bună prezentare a firmei”;

Premiul III – „Cel mai bun stand expozițional”.

Elevii au reușit să se evidențieze într-un mediu competitiv, demonstrând nu doar cunoștințe solide, ci și abilități antreprenoriale și de comunicare, potrivit profesoarei Crina Dehelean.