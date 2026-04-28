Sute de produse contrafăcute, depistate la firme din Sălaj

În cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj au desfășurat activități specifice pentru combaterea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală. În cadrul acțiunii au fost efectuate verificări la două firme, fiind constatate două infracțiuni flagrante privind legislația privind mărcile și indicațiile geografice. Totodată, polițiștii au indisponibilizat aproape 700 de articole susceptibile a fi contrafăcute, constând în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și jucării, care purtau însemnele unor mărci consacrate. Valoarea totală estimată a bunurilor indisponibilizate este de 81.900 de lei.

Activitățile desfășurate au avut ca scop protejarea titularilor drepturilor de proprietate intelectuală, prevenirea prejudicierii consumatorilor și menținerea unui climat concurențial corect în mediul de afaceri. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj vor continua acțiunile pentru prevenirea și combaterea acestui tip de infracționalitate.