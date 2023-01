Astăzi, 1 ianuarie, îl sărbătorim pe Sfântul Vasile

Prima zi a anului marchează sărbătoarea Sfântului Vasile – o zi cu rădăcini creștine. Sfântul Vasile este unul dintre sfinții care au făcut minuni și este considerat drept un păzitor de duhuri rele. Se spune că dacă va ninge în 1 ianuarie, înseamnă că anul care vine va fi unul îmbelșugat. De asemenea, dacă afară va fi ger, dar senin, înseamnă că oamenii vor fi sănătoși.

Obiceuri și superstiții

Există multe obiceiuri şi superstiţii legate de prima zi din Noul An, în care se sărbătoreşte Sfântul Vasile. Acesta este perceput de unii drept primul petrecăreţ, numele lui fiind considerat de alţii drept numele de botez al lui Iisus Hristos, este apărătorul creştinilor, „păzitor de duhurile rele”, astfel că prima zi a anului a ajuns să fie considerată un moment propice pentru desfăşurarea practicilor magice. În ziua Sfântului Vasile cel Mare e bine să vărsați vin pe masă, să spargeți un pahar, să răsturnați cutia de chibrituri sau să dați pomană unui om sărac, ca să aveți noroc tot anul. Dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce vă spălați pe faţă, vă ştergeți cu un prosop în care puneți un ban de aur sau de argint, veți fi curat şi sănătos tot anul. Totodată, dacă dormiți de Sfântul Vasile, riscați să fiți leneşi tot anul.

În tradiţia populară se spune că aduce noroc dacă prima persoană care intră în casă în 1 ianuarie este bărbat. Se mai spune că, în ziua de Anul Nou, orice familie trebuie să fiarbă un cap de porc, pentru a avea un an bogat. Un alt obicei este ca, pe nemâncate, fiecare om să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului şi s-o mânuiască de trei ori, pentru un mai mare spor la lucru în Noul An. Alte superstiţii sunt legate de vreme. Potrivit tradiţiei populare, cum e ziua de Anul Nou, aşa va fi tot anul: dacă ninge – va fi un an îmbelşugat, iar dacă e senin – oamenii vor fi sănătoşi tot restul anului. Tradiţia populară mai spune că de Anul Nou se înnoiesc toate, motiv pentru care e bine ca oamenii, în prima zi din an, să-şi pun un gând bun, ca să le meargă bine tot anul.

La trecerea dintre ani şi în 1 ianuarie copiii obişnuiesc să meargă cu sorcova din casă în casă, pentru a le ura oamenilor bogăţie şi sănătate. Odinioară sorcova era confecţionată din rămurele de pomi fructiferi sau din trandafiri. Actualmente ea este realizată din hârtie colorată şi beteală.

„Semănatul”, „Pluguşorul”, „Plugul cel Mare” sau „Vasilica” sunt alte texte cu care se urează în prima zi din an.

Tradiții din mediul rural – Colindul cu Vasilica”

În unele zone din țară, la sate, există obiceiul să se colinde cu o căpăţână de porc împodobită cu panglici şi mărgele, tradiţie numită „Colindul cu Vasilica”. După terminarea colindatului, aceştia se strâng la o cârciumă, iar mai târziu gătesc căpăţâna. La ţară există obiceiul dezlegării anului, când tinerii colindă prin sat şi fac zgomote cu bice, buciume sau oale. Se spune că aşa sunt alungate duhurile rele. Tot la ţară, fetele nemăritate obişnuiesc să construiască punţi din două crenguţe de măr dulce, de care leagă busuioc, o pară de argint cu fir de aţă roşu, un inel, o batistă şi un şir de mărgele, pentru vedea cum va fi alesul. Astfel, dacă puntea este plină de brumă, fata se va căsători cu un bărbat bogat, iar dacă puntea nu are brumă, atunci se va căsători cu unul sărac.

Tradiția populară spune că Sfântul Vasile s-ar fi rugat la Dumnezeu să îi dea o zi, astfel că i s-a dat prima zi din an. Fericit, Sfântul Vasile a legat o crenguţă de busuioc la toarta unui clopoţel şi i-a urat lui Dumnezeu lucruri bune. De aceea există obiceiul de a ura de 1 ianuarie.