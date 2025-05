Asistenții medicali, în conferință la Zalău

Asistenți medicali din Sălaj, dar și din alte județe au participat la conferința „Provocările în atingerea excelenței în îngrijirile medicale și rolul asistentului medical”, eveniment organizat astăzi de Filiala Sălaj a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu prilejul Zilei Internaționale a Asistentului Medical.

Conferința este una în care sunt prezentate și analizate provocările acestei profesii, noutățile în domeniu și măsurile ce pot fi luate pentru îmbunătățirea serviciilor medicale. Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, le-a mulțumit asistenților medicali pentru nobila lor misiune. „În județul Sălaj, comunitatea asistenților medicali este numeroasă și activă, cu oameni care, zi de zi, dincolo de proceduri și protocoale, aleg să fie buni, înțelegători și mereu prezenți lângă cei în suferință. Pentru că excelența în îngrijirea medicală înseamnă nu doar pricepere, ci și omenie. Vă mulțumim tuturor pentru activitate, pentru profesionalismul și dedicarea cu care vă faceți meseria. La mulți ani, cu recunoștință sinceră, dragi asistenți medicali!”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu în deschiderea conferinței. Printre invitați s-a numărat și prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan. „Asistenții medicali sunt prezenți acolo unde durerea are nevoie de alinare, unde speranța are nevoie de sprijin, unde viața are nevoie de grijă. Sunt liantul dintre pacient și sistem, dintre suferință și vindecare. Pentru tot ceea ce fac, zi de zi, în tăcere și devotament, le datorăm mai mult decât cuvinte”, a precizat prefectul.