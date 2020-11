Aproape 100 de accidente grave în Sălaj în nouă luni

Județul Sălaj rămâne în continuare, din diverse cauze, sub riscul producerii de tragedii pe șosele. Neatenția în trafic, viteza excesivă, depășirile imprudente sau conducerea sub influența alcoolului ori a drogurilor, reprezintă cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. În ultima perioadă, numărul celor care se urcă la volan după ce au băut alcool a înregistrat o creștere în județ. A crescut, de asemenea, și numărul și al celor care conduc fără să dețină permis de conducere, lucru care agravează situația de cele mai multe ori. Echipele de polițiști care verifică, zi și noapte, traficul pe drumurile județului au fost suplimentate, tot mai mulți șoferi având șanse mici să scape fără fie depistați de oamenii legii. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie, pe raza județului Sălaj s-au înregistrat 96 de accidente de circulație grave, în urma cărora 20 de persoane și-au pierdut viața, 100 au fost rănite grav și 29 rănite ușor. Din totalul accidentelor de circulație grave, cinci s-au produs din cauza conducerii sub influența băuturilor alcoolice, fiind soldate cu opt răniți grav și patru ușor. Referitor la accidentele de circulație cu părăsirea locului faptei, în perioada de referință au fost înregistrate patru accidente de circulație grave soldate cu trei morți și un rănit grav și opt accidente de circulație ușoare, soldate cu 10 răniți. Înainte să vă urcați la volan după ce ați băut alcool, înainte de a vă angaja într-o depășire imprudentă fără să vă asigurați temeinic, înainte să puneți mâna pe telefon în timp ce conduceți ori să apăsați pedala accelerației, gândiți-vă că drumul pe care îl parcurgeți ar putea fi ultimul, atât pentru voi, în calitate de conducători auto, cât și pentru pasageri ori pentru cei nevinovați care vă ies în cale, în trafic. De asemenea, urcarea la volan având o stare de oboseală accentuată vă poate costa chiar viața!

