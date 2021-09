Apicultura, subfinanţată la nivel naţional

Apicultura este subfinanţată la nivel naţional, atât timp cât sprijinul financiar de 5 euro pe familia de albine acordat de Ministerul Agriculturii nu asigură nici 10% din totalul cheltuielilor anuale făcute de apicultori, a declarat Ioan Fetea, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine, prezent la Târgul Naţional al Mierii.

El a mai precizat că ţara noastră importă anual între 3000 şi 6000 tone de miere, adică aproape 30-35% din consumul intern, deşi este unul dintre cei mai importanţi producători de miere din Europa, şi a afirmat că albina a devenit „o specie dependentă mai mult de factorul politic decât de natură”.

„Este un paradox că România importă anual între 3000 şi 6000 tone de miere, adică aproape 30-35% din consumul intern. Cred că în toate ţările europene mişcarea mierii este controlată de către agenţii economici care sunt implicaţi în această activitate. (…) Europa este şi cel mai mare importator şi cel mai mare consumator de miere şi importă aproape jumătate din consum”, a declarat Ioan Fetea, citat de ziare.com.

El s-a declarat nemulţumit că, deşi mierea din ţara noastră este de foarte bună calitate, în piaţa internă se află foarte multă miere de import contrafăcută.

„În această concurenţă care există astăzi cu mierea contrafăcută şi pe care autorităţile nu o identifică, ba că nu avem laboratoare dotate, ba că nu avem bani – câteodată şi ANSVSA are de lucru în vamă pe lapte, pe carne, pe alte produse -, mierea vine mai rar şi se neglijează, de aceea cerem să ne sprijine mai mult. Să existe controale pe ceea ce intră, să avem o trasabilitate. (…) Legat de calitatea mierii, România întotdeauna a avut produse de calitate şi sperăm să nu ne «corupă» aceşti mari procesatori de miere, care de multe ori aduc altceva şi nu miere în aceste ţări. Noi an de an ridicăm această problemă a calităţii. Este de neînţeles cum România nu reuşeşte să îşi protejeze măcar acest sector, dar această problemă o au toate sectoarele agricole, şi nu numai din România, bănuiesc că această globalizare ne-a împins către această atitudine a comerţului, oricum şi oricât. E păcat”, a mai spus Ioan Fetea.

La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine. Potrivit datelor statistice, românii consumă în fiecare zi 70 de grame de zahăr şi doar 3 grame de miere. Deşi în ultimii ani, consumul de miere a înregistrat o creştere de 15%, până la 550 de grame pe locuitor pe an, şi în aceste condiţii România se află tot la coada clasamentului, la nivel european. Datele statistice arată că românii consumă de 3-4 ori mai puţină miere comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda şi Belgia.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro