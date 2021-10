ANOFM reia plata şomajului tehnic

Şomajul tehnic „revine” în atenţie în această toamnă în care pandemia face ravagii în ţara noastră. La vremuri speciale se reimpun măsuri speciale de care să beneficieze mediul economic. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) reia plata indemnizaţiei sub formă de şomaj tehnic (măsura se va aplica până la sfârşitul anului), precum şi acordarea unor zile libere plătite părinţilor, măsuri de sprijin care sunt oferite mediului economic afectat de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2.

Potrivit unui comunicat, ANOFM continuă, de asemenea, aplicarea măsurii cunoscută sub numele „kurzarbeit”: „ANOFM va acorda sprijin financiar sub formă de şomaj tehnic, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2021, pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”. Potrivit sursei citate, măsura se va aplica până la data de 31 decembrie 2021: „Astfel, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, cu modificările şi completările ulterioare”. ANOFM menţionează faptul că această indemnizaţie este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi nu se datorează contribuţie asiguratorie de muncă pentru acest sprijin financiar. Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr 58/2021, care oferă posibilitatea ca agenţii economici să reducă cu 80% timpul de muncă lunar al angajaţilor pe perioada stării de urgenţă, de alertă sau de asediu, plus încă 3 luni după încetarea acesteia, ANOFM continuă acordarea indemnizaţiei de 75% din salariul de bază aferent orelor de reducere a programului de lucru, (măsură cunoscută şi sub numele de „kurzarbeit”).

De asemenea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV, părinţii vor beneficia de zile libere plătite, adică de plata unei indemnizaţii de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut, pentru fiecare zi liberă acordată, în cazul suspendării cursurilor cu prezenţă fizică. Conform ANOFM, măsura se aplică până la sfârşitul anului şcolar 2021 – 2022, fără a se include vacanţele. Reprezentanţii agenţiei susţin că de această măsură beneficiază părinţii care au copii în vârstă de până la 12 ani sau 26 de ani în cazul copilului sau adultului cu handicap, înscrişi la unităţi de învăţământ, inclusiv antepreşcolar în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a copiilor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro