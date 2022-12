Amenzi mari pentru șoferii care parchează în stațiile de autobuz

Șoferii care își parchează mașinile în stațiile de autobuz riscă amenzi de până la 725 de lei. Având în vedere perioada aglomerată din preajma Sărbătorilor de iarnă, polițiștii sălăjeni recomandă conducătorilor auto să nu oprească, să nu staționeze și să nu parcheze în staţiile mijloacelor de transport public de persoane. Oprirea și staționarea neregulamentară a autovehiculelor în stațiile de transport public de persoane se sancționează cu amendă de la 290 de lei la 725 de lei.

Recomandări preventive pentru pietoni

Având în vedere că în această perioadă condițiile meteo pun la grea încercare abilitățile și răbdarea participanților la trafic, mai ales pe cele ale conducătorilor de autovehicule, polițiștii recomandă tuturor categoriilor de persoane (șoferi, pietoni, bicicliști, motocicliști) să adopte o conduită preventivă pe drumurile publice. Deplasarea poate fi sigură numai dacă sunt respectate în totalitate regulile elementare și obligațiile legale privitoare la circulația rutieră. De asemenea, pietonii sunt sfătuiți: să circule numai pe trotuare când strada este prevăzută cu acestea; să circule numai pe partea stângă a drumului, în sensul de mers, când acesta nu are trotuare; să traverseze drumurile publice numai prin locurile marcate şi să se asigure înainte de a traversa; să nu păşească pe trecerea de pietoni înainte de a se asigura că pot trece în siguranţă, chiar dacă semaforul are culoarea verde și să nu folosească telefonul mobil sau alte dispozitive electronice atunci când traversează un drum public, astfel încât să poată fi atent la traficul rutier. Când nu există în apropiere trecere de pietoni, semnalizată sau marcată, traversarea drumurilor publice se face numai pe la colţul intersecţiei, după o asigurare temeinică. Să nu traverseze drumul în fugă și să respecte culorile semaforului electric și să manifeste o atenție sporită atunci când traversează noaptea sau atunci când vizibilitatea este redusă. În condiţii de carosabil umed sau alunecos, spaţiul necesar pentru frânare creşte foarte mult. Pe timp de noapte, pietonul care circulă pe partea carosabilă a drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri. Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora sau nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentarii lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector. „Fiţi responsabili întotdeauna când traversaţi strada! comportamentul dumneavoastră în calitate de pieton are urmări directe şi asupra celorlalţi participanţi la trafic!”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliției Județean Sălaj.

