Alina Gorghiu: „Canabisul este cel mai întâlnit drog pe care adolescenţii din ziua de azi îl consumă”

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, afirmă că drogul cel mai consumat din România este canabisul, arătând că peste un milion de tineri consumă tipul acesta de substanţă stupefiantă, relatează News.ro.

Alina Gorghiu a declarat că, potrivit unui raport european privind consumul de droguri, România se află în a doua jumătate a clasamentului sub acest aspect, iar România se situează „relativ bine” în clasamentul privind consumul de droguri, dar acest lucru nu presupune că nu se pot produce tragedii.

„Din păcate, noi discutăm într-un ritm foarte accelerat doar atunci când se întâmplă tragedii, pentru că principala dimensiune este prevenţia. Va trebui să coborâm mai ales în rândul tinerilor, sunt cei care consumă în mod alarmant – canabisul este cel mai întâlnit drog pe care tinerii, adolescenţii din ziua de azi îl consumă, peste un milion de tineri consum tipul acesta de drog – şi va trebui să discutăm cu ei. (…) Să facă, autorităţile statului, un desant în toate şcolile din România”, a afirmat ministrul Justiţiei, joi seară, în cadrul unei televiziuni.

Conform acesteia, DIICOT, unitatea de parchet abilitată să investigheze dosarele privind substanţele stupefiante, are în cercetare aproape 18.000 de dosare în prezent, 6.000 de dosare fiind înregistrate în primele şapte luni ale acestui an. În structura centrală a DIICOT, de droguri se ocupă 14 procurori, în acest context ministrul remarcând numărul redus al personalului care se ocupă de astfel de dosare.

În ceea ce priveşte persoanele încarcerate în dosare care vizează infracţiuni legate de droguri, ministrul a arătat că datele ANP arată că din 23.000, peste 1.500 de condamnaţi execută pedepse legate de trafic sau deţinere de droguri, ceea ce presupune puţin peste 4 procente din totalul persoanelor custodiate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro