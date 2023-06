Alegeţi beton elicopterizat pentru spaţiile industriale sau comerciale

Procesul de lucru al betonului elicopterizat este, in mare, mecanizat, termenul de executie este destul de redus iar intretinerea lui este de asemenea redusa, acestea fiind doar cateva dintre beneficiile acestui sistem de pavare.

Suportul fizic pe care se desfasoara activitatile in spatiile industriale sau comerciale adica sapa sau pardoseala au nevoie de rezistenta mare la uzura astfel incat sa nu se deterioreze sub trafic intens, abraziune, impact, socuri, de aceea betonul elicopterizat este una dintre solutiile potrivite si alese tot mai frecvent de catre proprietarii de spatii si de catre echipele de meseriasi.

Betonul elicopterizat este un sistem de sapa si pardoseala realizat dintr-o compozitie mai deosebita de beton, imbunatatita cu ingrediente precum cuartul, care ajuta la intarirea eficienta si la colorare. Aceasta compozitie este turnata, nivelata, omogenizata, tratata si slefuita cu ajutorul masinilor de elicopterizat (elicoptere).

Pardoseala din beton elicopterizat este o varianta de sapa sau pardoseala care poate fi folosita cu incredere in spatiile de lucru, dar si in alte zone cu trafic intens, umiditate, factori termici, chimici, mecanici care ar putea afecta integritatea sistemului de acoperire a solului. Durabilitatea este stabilita pentru o perioada lunga de timp, fara a fi nevoie de investitii mari pentru mentenanta.

In desavarsirea lucrarilor cu beton elicopterizat conteaza atat materialele alese, cat si procesul de lucru si echipamentele mecanizate folosite pentru realizarea tuturor etapelor necesare. Apelati intotdeauna la echipe specializate pentru a va asigura ca veti beneficia de pardoseli elicopterizate simple sau cu cuart care rezista peste ani!

Costurile pardoselilor elicopterizate variaza in functie de dimensiunea suprafetelor, grosimea placii de beton, de complexitatea lucrarilor, dar si de materialele alese. In ultima perioada pretul pardoselilor din beton a mai crescut putin din cauza cresterii pretului metrului cub de beton si a anumitor materiale insa probabil in urmatoarea perioada pretul lor este asteptat sa scada.

In cazul in care aveti de realizat un proiect de pardoseala elicopterizata in Bucuresti sau localitatile apropiate de Bucuresti vizitati site-ul BETONDAB – Beton Elicopterizat Bucuresti pentru a va informa mai mult despre acest tip de pardoseala.