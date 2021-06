Alegerea unui pat pentru dormitor, mai dificilă decât crezi

Vrei sa-ti (re)amenajezi dormitorul matrimonial? Suna excelent, mai ales ca ai multe idei care abia asteapta sa fie puse in practica. Dar stai un pic, te-ai gandit bine la patul matrimonial, piesa de mobilier care va fi in centrul atentiei in aceasta camera? Nu, nu, nu, cu siguranta un pat dormitor nu este doar locul unde te odihnesti dupa o zi grea, ci are chiar si un important rol decorativ. Pentru a te ajuta sa faci cea mai buna alegere, avem si unele recomandari pentru tine, din partea specialistilor in design interior.

Criterii de care trebuie sa tii cont

Exista, potrivit specialistilor, mai multe criterii pe care un pat dormitor trebuie sa le indeplineasca, si anume:

Confort sporit

Calitate superioara a saltelelor

Caracter ergonomic

Un pat dormitor este o piesa de mobilier pe care nu o inlocuiesti usor, in fiecare an, de aceea se recomanda ca alegerea sa tina cont in primul rand de calitate. Si, pentru ca tot a venit vorba despre aceasta, nu putem nega ca un astfel de produs va fi ceva mai scump, insa avantajele sunt nenumarate, dintre care amintim doar doua, pe cele mai importante: un somn odihnitor si evitarea multor probleme de santate.

Peretar, pentru un plus de confort

Un pat dormitor nu este complet daca nu este prevazut si cu un peretar din lemn masiv, care se potriveste de minune cu stilul clasic, romantic sau chiar baroc. In plus, iti ofera si un plus de confort, pe care nu ai de ce sa nu ti-l oferi.

Culoarea patului pentru dormitor

Un pat de culoare albă, gri, bej sau chiar culori pastelate transforma dormitorul obisnuit intr-unul de poveste, iar stilul scandinav este cel care iti ofera aceasta posibilitate. Vezi si tu daca nu cumva ti se potriveste si tie.

Paturile tapitate revin in tendinte

Dupa o perioada in care a fost intrat intr-un con de umbra, mai nou se poarta din nou un pat dormitor tapitat, pentru ca avantajele acestuia sunt nenumarate: confort sporit, dar si un aer aparte pentru camera unde iti reincarci bateriile dupa o zi grea la serviciu.

Tablia de pat

Nimic nu trebuie lasat la voia intamplarii atunci cand vine vorba despre un pat dormitor. Daca te-ai convins ca un pat tapitat este ceea ce-ti doresti, vezi si modul in care este alcatuita tablia patului. Finisajul si detaliile acesteia trebuie sa fie in deplina armonie cu restul acestei piese de mobilier, dar nu uita si de confort. Nu vor fi putine datile cand vei citi cateva pagini inainte de culcare, sau vei mai lucra putin pe laptop, asa ca ai nevoie de o buna sustinere a spatelui.

Acum speram ca esti ceva mai lamurit despre cum ar trebui sa fie patul pentru dormitorul tau. Nu este deloc dificil sa il gasesti pe cel potrivit pentru tine, pentru ca din fericire, si producatorii de mobila se intrec in a crea piese de mobilier de-a dreptul fabuloase, pentru a satisface toate gusturile, inclusiv ale clientilor ceva mai cusurgii.