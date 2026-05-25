Consumatorii din Sălaj, în așteptarea facturilor. Ce influențează emiterea acestora?

Nu puțini sunt sălăjenii care au primit facturile la energie cu întârzieri, iar cutia poștală ori platformele electronice au fost constant verificate pentru a vedea dacă au fost livrate facturile pe care trebuie să le achite.

Potrivit Hidroelectrica, emiterea lor depinde de mai mulți factori, precum zona de distribuție, dar și de transmiterea indexului de către fiecare client în parte.

Potrivit unui mesaj al companiei de stat privind livrarea facturilor la energie electrică, acestea pot ajunge mai târziu la consumatori, inclusiv la sălăjeni, iar compania precizează și intervalul obișnuit în care sunt emise. Conform reprezentanților, facturile la energie sunt generate în funcție de zona de distribuție din care face parte locația de consum.

Un alt factor îl reprezintă transmiterea indexului de consum. În situația în care consumatorul nu transmite indexul în timp util sau apar anumite neclarități, etapele facturării pot înregistra întârzieri, fără ca acestea să indice o problemă legată de contract sau de contul de client.

Hidroelectrica precizează ăntr-un comunicat faptul că acestea sunt emise și transmise în intervalul 15-22 al fiecărei luni, în funcție de zona de distribuție și de modalitatea de corespondență pentru care au optat clienții. Aceasta este perioada în care consumatorii își pot aștepta facturile de la o lună la alta.

Zonele de distribuție a energiei electrice în România, în funcție de care sunt emise facturile către consumatori, nu sunt stabilite de furnizorul Hidroelectrica, ci de operatorii de distribuție care gestionează rețeaua locală și transmit datele de consum către furnizori.

Cine distribuie energia în Sălaj?

Zonele de distribuție a energiei în țară, în concordanță cu perioadele în care sunt emise facturile, nu sunt stabilite de compania de stat, ci de operatorii de distribuție care administrează rețelele locale. Potrivit capital.ro, în Transilvania, operatorul Distribuție Energie Electrică SA gestionează mai multe arii: Transilvania Nord, care include județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj; Transilvania Sud, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu; precum și Muntenia Nord, care cuprinde Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova și Vrancea.

