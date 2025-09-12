Accident lângă satul Glod. Un bărbat a fost rănit

Azi dimineață, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier în afara localității Glod. La fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, un bărbat de 34 de ani, din comuna Zalha, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 1C, din direcția Dej spre Baia Mare, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani, din comuna Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. În urma evenimentului, bărbatul de 36 de ani, a necesitat transportul la o unitate medicală.

Cu ocazia testării bărbatului de 34 de ani cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii rutieri continua cercetările în cadrul unui dosar penal, în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.