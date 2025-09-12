Actrița Maia Morgenstern, recital de excepție la Muzeul Holocaustului din Șimleu Silvaniei

Adrian Lungu

Invitați din țară și străinătate, inclusiv din Statele Unite Ale Americii, au participat joi seara la manifestările organizate pentru marcarea a două decenii de la înființarea Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord – Șimleu Silvaniei, instituție muzeală coordonată de sălăjeanul Daniel Stejeran.

Daniel a reușit și de această dată să organizeze și să coordoneze un eveniment cultural de excepție. Programul a cuprins și prezentarea unei scurte istorii a muzeului, lansarea volumului auxiliar „Moștenirea evreiască în Sălaj”, realizat de Casa Corpului Didactic, o lucrare dedicată păstrării și transmiterii către tinerele generații a valorilor comunității evreiești. Proiectul educațional a fost prezentat de profesorul Mirel Matyas, directorul Casei Corpului Didactic Sălaj, care a vorbit despre importanța unui astfel de demers. Manualul cuprinde informații despre comunitatea evreilor din Sălaj, despre istoria locală a acestuia și evenimentele tragice prin care au trecut, inclusiv momentul deportării. Atmosfera a fost îmbogățită de prestația de excepție a actorilor Teatrului Evreiesc de Stat, în frunte cu actrița Maia Morgenstern, precum și de energia și sensibilitatea muzicală a formației Hakeshet Klezmer din Oradea. Îndrăgita actriță a declarat că Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord este un loc încărcat de emoție, de istorie, un loc sacru. „Nu suntem aici pentru a mai bifa un moment, ci am venit să marcăm împreună cei 20 de ani de activitate a Muzeului Holocaustului, un muzeu extrem de important, extrem de serios  pentru că păstrează vie o memorie pe care unii o vor ștearsă, uitată. Nu, aici sunt imagini, fapte ce rămân puternic în mintea noastră”, a declarat Maia Morgenstern. La eveniment a fost prezent și prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan. „De două decenii, la Șimleu Silvaniei renaște o moștenire care a definit cândva și încă definește spiritul comunităților noastre – o multiculturalitate autentică, ce a transformat județul Sălaj într-un spațiu al conviețuirii și respectului reciproc. Instituția Prefectului – județul Sălaj reafirmă angajamentul de a susține și promova valorile culturale și istorice care dau forță identității noastre, într-o societate în care respectul față de diversitate trebuie să rămână un pilon fundamental”, a declarat prefectul.

